11 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Tiempo de descuento: la lista de Fuerza Patria no aparece en más de diez distritos
De acuerdo a la información brindada por la Junta Electoral, la lista del peronismo que competirá en las próximas elecciones sigue sin aparecer en algunos municipios clave.
Siguen los problemas para el peronismo bonaerense con poco más de tres semanas para que se desarrollen las elecciones legislativas en la Provincia. El cierre de listas complicado que tuvo Fuerza Patria sigue dejando coletazos y todavía existen algunos distritos donde la lista no aparece oficializada en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.
Algunos casos son conocidos. En Morón, por ejemplo, el pasado viernes dieron lugar a una medida cautelar presentada por los candidatos de Fuerza Patria para permitir que compita la lista de unidad que costó mucho tiempo conseguir. Sin embargo, en la web oficial de la Junta Electoral no figura la lista del peronismo, pero si la de Nuevo Morón, lista paralela que presentó Martín Sabbatella.
Según indicaron desde la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el motivo por el cual no aparecen las listas de Fuerza Patria no es un problema de la propia Junta, sino que se debe a conflictos internos dentro del peronismo en los distritos en cuestión.
Sin embargo, desde la Junta Electoral se encargaron de desdramatizar la cuestión: “El tema del plazo demorado porque algunos creían que habían presentado y el sistema no los había tomado por el corte de luz. Si es una docena, no es nada. Fijate que hay 135 municipios más todas las otras listas”
Otro caso que generó polémica fue el de General Pueyrredón, donde hubo chispazos entre los espacios comandados por Fernanda Raverta y Gustavo Pulti. La Junta dio de baja la lista local con el sello del partido de Alberto Fernández, pero todavía figura la nómina de Acción Marplatense, encabezada por el propio exintendente de Mar del Plata.
A su vez, hubo algunos casos donde la interna peronista se revolvió y aparece la lista de unidad que aparecerá en los cuartos oscuros el próximo siete de septiembre. Algunos de esos casos son Tigre y Vicente López, donde los tres grandes espacios que componen Fuerza Patria tuvieron fuertes disputas a la hora de cerrar los lugares en las listas.
Cabe recordar que el pasado 19 de julio se cerraban las listas para las elecciones legislativas en la Provincia. Como no se ponían de acuerdo, desde Fuerza Patria solicitaron una prórroga a la Junta Electoral para terminar de discutir, acusando un corte de luz en los lugares de debate. La Junta Otorgó el tiempo de gracia para todos los espacios políticos, pero el peronismo tardó más de la cuenta y ahora pagan las consecuencias.
Otros distritos donde no figuran las listas de Fuerza Patria son Adolfo Alsina, Exaltación de la Cruz, Hurlingham y Rojas. Un caso que llama la atención es el del distrito de la Segunda que gobierna Diego Nanni, porque justamente el intendente es quien encabeza la lista seccional y Mariela Nanni estaba designada como candidata a primer concejal. En dicho distrito también hubo lista del Partido por el Trabajo y la Equidad (PARTE); pero la misma fue dada de baja.
Otros municipios donde todavía no figura la lista del peronismo son: San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Tres de Febrero y Zárate. Desde la Junta sostuvieron que el problema no se debe a una falta de carga de datos, sino de conflictos internos dentro del espacio a la hora de presentar las nóminas en tiempo y forma.