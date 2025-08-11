Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Tiempo de descuento: la lista de Fuerza Patria no aparece en más de diez distritos

De acuerdo a la información brindada por la Junta Electoral, la lista del peronismo que competirá en las próximas elecciones sigue sin aparecer en algunos municipios clave.

