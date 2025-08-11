11 de agosto de 2025
CANCHA EMBARRADA
Intentaron hackear los sistemas de la Junta Electoral y desde Provincia anticipan una “campaña roñosa”
Después del video falso de Axel Kicillof, desde la Provincia confirmaron que la Junta Electoral fue víctima de un intento de hackeo. A raíz de una serie de videos manipulados desde el Gobierno bonaerense advierten por algunos episodios preocupantes que apuntan a obstaculizar el pleno desarrollo de la contienda electoral.
Una de las polémicas del fin de semana la generó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al compartir un video mal editado del gobernador bonaerense. En el fragmento mal compaginado y sacado de contexto se veía a Kicillof decir que no tiene una propuesta alternativa a la del gobierno de Javier Milei. Rápidamente fue desmentido, pero, a pesar de eso, Javier Milei lo compartió dándolo por cierto.
Este lunes se sumó una nueva preocupación vinculada a los sistemas digitales y el sitio web de la Junta Electoral bonaerense. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, confirmó que intentaron hackearla. “Hemos tenido muchos ataques de hackeo a páginas web y a sistemas de la provincia de Buenos Aires“, comenzó diciendo el funcionario de Kicillof. A esto le añadió que “la semana pasada” también atacaron la infraestructura digital de la Junta Electoral.
Sin mayores detalles, Bianco contó que el área de Gobierno Digital, la Corte Suprema de Justicia bonaerense y el organismo en cuestión están trabajando en conjunto “porque hay permanentemente intentos de hackeos de los sistemas".
El ministro vinculó estas maniobras a la campaña electoral y dijo “preparémonos. Van a hacer todo esto todos los días”. A su lado, estaba su par de Seguridad, Javier Alonso, quien citó a su abuela para sugerir que “las brujas no existen, pero que las hay las hay“.