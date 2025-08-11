Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 CANCHA EMBARRADA

Intentaron hackear los sistemas de la Junta Electoral y desde Provincia anticipan una “campaña roñosa”

Desde la Provincia confirmaron que la Junta Electoral fue víctima de un intento de hackeo. A su vez, el Gobierno bonaerense advierte por algunos episodios preocupantes que apuntan a obstaculizar el pleno desarrollo de la contienda electoral.

