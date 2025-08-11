Somos Buenos Aires: con IA y el rosa como protagonista lanzó su primer spot de campaña

PREPARATIVOS Andrés Sosa

Elecciones 7S: el Gobierno entre el búnker de Fuerza Patria y la publicación de los resultados En la Gobernación bonaerense avanza con la organización de los comicios provinciales y prepara un simulacro para probar la carga de datos. Mientras tanto, piensa en la idea de tener una locación que aloje a toda la coalición oficialista.