Provincia rompe el chanchito con millonario desembolso para caminos rurales
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense aprobó subsidios para obras y compra de maquinaria en ambos municipios. Productores y autoridades locales señalan que gran parte de la red vial rural requiere mejoras para garantizar la circulación y la producción.
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires aprobó la entrega de dos subsidios por un total de $128.850.641,28 para obras y equipamiento en municipios del interior. Según la Resolución Nº 321, la Municipalidad de Rivadavia recibirá $38.850.641,28 para financiar la compra de materiales destinados al “Plan Estratégico de Mejora de Canales en Caminos Rurales”. En tanto, la Resolución Nº 327 establece un aporte de $90.000.000 para la Municipalidad de Salto, destinado a la adquisición de maquinaria para reparación y mejora de caminos rurales.
En la provincia, la red de caminos rurales abarca unos 120.000 kilómetros, de los cuales el 60% presenta condiciones regulares o malas, lo que impacta en el transporte de granos, leche y ganado, así como en la conectividad de las comunidades. Este tipo de obras y equipamientos buscan mejorar la transitabilidad, especialmente luego de períodos de lluvias intensas.
Tanto intendentes como productores agropecuarios, representados por entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), han planteado que las inversiones deben sostenerse en el tiempo para asegurar un mantenimiento adecuado. A nivel provincial, se han iniciado gestiones y acciones judiciales para reclamar mejoras en rutas nacionales que, según las autoridades, descargan tráfico sobre la red provincial y municipal.
En distintas localidades, como Carlos Casares y Henderson, se han realizado reuniones y presentaciones judiciales para solicitar información y evaluar alternativas que garanticen un uso eficiente de los recursos destinados a infraestructura vial rural. Los municipios y las organizaciones rurales coinciden en que la coordinación entre niveles de gobierno es clave para sostener los trabajos y mejorar la circulación durante todo el año.