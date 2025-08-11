Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia rompe el chanchito con millonario desembolso para caminos rurales

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense aprobó subsidios para obras y compra de maquinaria en ambos municipios. Productores y autoridades locales señalan que gran parte de la red vial rural requiere mejoras para garantizar la circulación y la producción.

