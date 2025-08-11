Apps
Lunes, 11 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
11 de agosto de 2025
BOLETÍN OFICIAL

Provincia rompe el chanchito con millonario desembolso para caminos rurales

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense aprobó subsidios para obras y compra de maquinaria en ambos municipios. Productores y autoridades locales señalan que gran parte de la red vial rural requiere mejoras para garantizar la circulación y la producción.

Provincia rompe el chanchito con millonario desembolso para caminos rurales
Compartir

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires aprobó la entrega de dos subsidios por un total de $128.850.641,28 para obras y equipamiento en municipios del interior. Según la Resolución Nº 321, la Municipalidad de Rivadavia recibirá $38.850.641,28 para financiar la compra de materiales destinados al “Plan Estratégico de Mejora de Canales en Caminos Rurales”. En tanto, la Resolución Nº 327 establece un aporte de $90.000.000 para la Municipalidad de Salto, destinado a la adquisición de maquinaria para reparación y mejora de caminos rurales.

En la provincia, la red de caminos rurales abarca unos 120.000 kilómetros, de los cuales el 60% presenta condiciones regulares o malas, lo que impacta en el transporte de granos, leche y ganado, así como en la conectividad de las comunidades. Este tipo de obras y equipamientos buscan mejorar la transitabilidad, especialmente luego de períodos de lluvias intensas.

Tanto intendentes como productores agropecuarios, representados por entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), han planteado que las inversiones deben sostenerse en el tiempo para asegurar un mantenimiento adecuado. A nivel provincial, se han iniciado gestiones y acciones judiciales para reclamar mejoras en rutas nacionales que, según las autoridades, descargan tráfico sobre la red provincial y municipal.

En distintas localidades, como Carlos Casares y Henderson, se han realizado reuniones y presentaciones judiciales para solicitar información y evaluar alternativas que garanticen un uso eficiente de los recursos destinados a infraestructura vial rural. Los municipios y las organizaciones rurales coinciden en que la coordinación entre niveles de gobierno es clave para sostener los trabajos y mejorar la circulación durante todo el año.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

“RECORD DE CHANTADA”

“Criptoestafador”: Kicillof al cruce de Milei por sus profecías económicas fallidas

Luego de la difusión de un video manipulado por parte de la gestión libertaria, Axel Kicillof lanzó un fuerte mensaje contra Javier Milei en respuesta al análisis que compartió el sábado que tituló “Aspectos esenciales del Análisis Monetario”. "Plata hay: ajusta a los pobres para pagarle a los ricos", advirtió.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Jóvenes a las urnas: ¿cómo piensan los nuevos votantes?

“Mañana es hoy”: Sujarchuk publicó un libro sobre IA y es elegido uno de los 30 alcaldes más innovadores de América Latina

Juegos de mesa eróticos para avivar la llama

“Criptoestafador”: Kicillof al cruce de Milei por sus profecías económicas fallidas

Cierre de listas: tironeos y mucha rosca a pocos días de la definición de cara a octubre

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET