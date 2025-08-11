Apps
Lunes, 11 agosto 2025
Argentina
11 de agosto de 2025
CONMOCION

Falleció el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

La noticia fue confirmada por María Claudia Tarazona, esposa del senador. A raíz de un ataque sicarial ocurrido en junio, había permanecido dos meses internado y, tras complicaciones en su salud, perdió la vida.

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, murió a los 38 años. El hombre permaneció durante dos meses en estado crítico luego de haber recibido varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

Si bien su evolución presentó leves mejorías, que incluso permitieron el inicio de una fase de neurorrehabilitación, su salud se deterioró nuevamente en los últimos días debido a una hemorragia del sistema nervioso central.

En ese marco, su esposa fue la encargada de dar la noticia en redes sociales, dedicándole unas sentidas palabras: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.
 



Cómo fue el atentado

Miguel Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política.

Las autoridades, luego de una ardua investigación, han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales.

La despedida de los políticos en redes

El atentado contra Miguel Uribe Turbay generó respuestas de rechazo en todo el país y reavivó la indignación contra la violencia política. Vale recordar que el pasado 15 de junio miles de personas marcharon en distintas ciudades como Cartagena, en silencio, para pedir justicia y manifestar su repudio.
 
 
 
 
 
 
 

