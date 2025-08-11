Falleció el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

La Tecla
Todos los derechos reservados
Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de nuestro compañero y precandidato Miguel Uribe, tras dos meses de valiente lucha por su vida.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 11, 2025
Mi corazón y mis oraciones están con su familia y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de inmensa… pic.twitter.com/REljdNgQFk
El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia.— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025
Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025
Expreso mis condolencias y solidaridad con la familia, amigos y copartidarios del senador de la República y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Espero que los autores de su asesinato sean sancionados penalmente, y que en Colombia desaparezca la violencia de la política.— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 11, 2025
A Miguel Uribe Turbay lo mató la extrema derecha, a su familia mis condolencias. pic.twitter.com/kIZknhxQBA— Juan David Duque (@juanduquega) August 11, 2025
Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/m1TaZUiMMq— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) August 11, 2025