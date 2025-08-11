11 de agosto de 2025
SIN FILTRO
Con duras críticas, Vidal se bajó de las elecciones y rechazó la alianza PRO–La Libertad Avanza
La diputada nacional María Eugenia Vidal anunció que no competirá en los próximos comicios y cuestionó el acuerdo entre el PRO y el oficialismo. Aseguró que la decisión responde a la coherencia política y criticó aspectos de la gestión de Javier Milei y Axel Kicillof.
La diputada nacional María Eugenia Vidal confirmó que no será candidata en las próximas elecciones y se pronunció en contra del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Sostuvo que la decisión no fue personal y que la alianza era “mala para el PRO, para la gente y para el país”. Tras dejar su banca, quedará fuera de cargos de relevancia en los próximos comicios.
En una entrevista publicada por Clarín, Vidal explicó que su postura se basó en la coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía. Recordó que ya había manifestado su disconformidad con Mauricio y Jorge Macri, y que les había anticipado que no participaría si se concretaba la alianza. También consideró que la libertad de acción que definió el PRO fue un error, porque “hay que tener identidad y valores e ideas que defender en todo el país”. No obstante, aclaró que no dejará el partido ni será candidata por otra lista.
Vidal remarcó que aceptó la decisión de su espacio, pero que era “honesta diciendo que no la comparto ni la acompaño”. Respecto al presidente Javier Milei, le reconoció el “coraje de haber sostenido el equilibrio fiscal” y de haber bajado la inflación, aunque cuestionó “el insulto y la agresión” como forma de comunicación, la ausencia de un presupuesto en el Congreso y el uso de vetos presidenciales.
La exgobernadora bonaerense también se refirió al mandatario provincial Axel Kicillof, afirmando que “hace seis años que me fui de la Provincia y Kicillof sigue hablando de la pesada herencia”. Sobre Cristina Fernández de Kirchner, fue categórica: “Es una política condenada por corrupción después de 15 años de investigación y de la intervención de 14 jueces. No tengo nada más para agregar”.