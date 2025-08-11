Volver | La Tecla Nacionales 11 de agosto de 2025 SIN FILTRO

Con duras críticas, Vidal se bajó de las elecciones y rechazó la alianza PRO–La Libertad Avanza

La diputada nacional María Eugenia Vidal anunció que no competirá en los próximos comicios y cuestionó el acuerdo entre el PRO y el oficialismo. Aseguró que la decisión responde a la coherencia política y criticó aspectos de la gestión de Javier Milei y Axel Kicillof.

