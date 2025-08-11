Volver | La Tecla Nacionales 11 de agosto de 2025 CONTRARRELOJ

Cierre de listas: tironeos y mucha rosca a pocos días de la definición de cara a octubre

Las fuerzas políticas entran en una semana decisiva antes del cierre de listas del 17 de agosto. Libertad Avanza y el PRO afinan su reparto de candidaturas, el PJ enfrenta internas en Buenos Aires y Provincias Unidas busca posicionarse como tercera alternativa nacional

