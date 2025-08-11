Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 “RECORD DE CHANTADA”

“Criptoestafador”: Kicillof al cruce de Milei por sus profecías económicas fallidas

Luego de la difusión de un video manipulado por parte de la gestión libertaria, Axel Kicillof lanzó un fuerte mensaje contra Javier Milei en respuesta al análisis que compartió el sábado que tituló “Aspectos esenciales del Análisis Monetario”. "Plata hay: ajusta a los pobres para pagarle a los ricos", advirtió.

