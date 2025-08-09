Volver | La Tecla Nacionales 9 de agosto de 2025 REDES SOCIALES

CFK criticó con dureza a Milei: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”

La expresidenta cuestionó con dureza los anuncios de Milei, negó que los salarios hayan superado la inflación y denunció una creciente emisión monetaria para sostener la economía financiera. Además, defendió sus cadenas nacionales como un instrumento para proteger derechos sociales.

Compartir