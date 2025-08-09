9 de agosto de 2025
CFK criticó con dureza a Milei: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”
La expresidenta cuestionó con dureza los anuncios de Milei, negó que los salarios hayan superado la inflación y denunció una creciente emisión monetaria para sostener la economía financiera. Además, defendió sus cadenas nacionales como un instrumento para proteger derechos sociales.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei luego de su cadena nacional del jueves, en la que el mandatario aseguró que los salarios le ganan a la inflación y que la población “come más que antes”.
En una publicación en redes sociales, Cristina señaló que para hacer tales afirmaciones “hay que estar loco o ser un gran mentiroso” y acusó al jefe de Estado de falsear datos sobre la situación económica y social.
La exmandataria también apuntó contra el discurso oficial respecto a la emisión monetaria: “Dejá de mentir con la cantinela de que en tu gobierno no hay emisión… venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar intereses de la timba financiera, operaciones con dólar futuro y las tasas bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.
En ese sentido, cuestionó el destino de esos fondos y sostuvo que “los mismos de siempre” se benefician, en referencia a los sectores vinculados a las finanzas, a quienes vinculó con el ministro de Economía.
Por último, defendió su gestión en materia de comunicación presidencial: “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie, siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.