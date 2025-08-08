Volver | La Tecla Nacionales 8 de agosto de 2025 NACIONALES

Cierre alianzas: cómo quedó el mapa de LLA y Fuerza Patria en las provincias

La coalición peronista competirá bajo esa denominación en catorce provincias, en el resto se dieron diferencias en cuanto a los aliados y a la conformación. La Libertad Avanza logró acuerdos con el PRO y otros espacios en nueve jurisdicciones, mientras que en el resto irá en soledad

