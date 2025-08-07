Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de agosto de 2025 NO HA LUGAR

Via libre para Somos Buenos Aires: la Junta Electoral rechazó dos pedidos de impugnación

El órgano electoral bonaerense desechó un reclamo presentado por el GEN de Stolbizer y el partido de Monzó. También hizo lo propio con un recurso de P.A.I.S. Restan conocer la decisión de un tercero, firmado por el periodista y dirigente peronista Santiago Cúneo

