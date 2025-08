Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de agosto de 2025 JUDICIALES

El Gobernador fue a fondo y denunció a la SIDE por presunto espionaje ilegal

El gobernador bonaerense presentó una demanda para que se investigue a la Secretaría de Inteligencia del Estado a raíz de una nota periodística por supuestos episodios de espionaje

