Ramos Padilla dijo que no usaron IA y que el “ausentismo es por varios factores”

El juez del Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral,, mantuvo un mano a mano cony dejó definiciones contundentes sobre las elecciones. Habló sobre la polémica que generó los cambios de lugares de votación y repasó el trabajo que realizaron al respecto. Un llamado de atención sobre la apatía de la ciudadanía en medio de cambios de reglas y acciones que generan confusiones.El magistrado sostuvo que el ausentismo se genera por múltiples factores y que entre ellos se encuentra el. El lunes, el ministro de Gobierno,, afirmó que la Justicia utilizópara diagramar el esquema de establecimientos y mesas para votar, pero el juez lo negó rotundamente.-Me parece importante recalcar, desde un primer momento, que el desdoblamiento se decidió hace poco tiempo y que nosotros en el Plan de Escuelas venimos trabajando desde el 11 de diciembre del 2023. Apenas se terminan las elecciones se hace un relevamiento de todas las escuelas que pueden llegar a estar en condiciones para funcionar como locales. Esto tiene que con cuestiones que hacen a la accesibilidad. Es decir, si hay rampas, incluso nosotros muchas veces pedimos que le pongan rampas a las escuelas, si hay escaleras, si las aulas están en el primer piso o en planta baja, porque si está en el primer piso, las personas mayores pueden tener dificultades para subir las escaleras, hasta el tamaño de los pasillos. Hicimos todo un informe, incluso donde hay fotos ilustrativas. Intentamos que en las escuelas que se utilizan las autoridades mismas pueden estar bajo techo, porque si no tienen que estar a la intemperie. Si llueve, no puede llevarse adelante adecuadamente su función. Logramos que el 77 por ciento de las escuelas tengan aulas en planta baja. Disminuimos también la cantidad de jardines de infantes porque no tienen el mobiliario para llevar adelante las elecciones.-Descubrimos que había escuelas que eran la misma, pero que tenían dos nombres porque la mañana funcionaba con una y a la tarde con otro, incluso que tenían dos entradas. Entonces se generaba el aglutinamiento el día de la votación. Le pusimos nombres a las calles que a veces no lo tenían. Había muchos ciudadanos que tenían su nombre en su documento mal escrito, entonces no estaban votando en su circuito electoral. Llevamos adelante esto en los partidos más importantes como San Martín, Almirante Brown, Mar del Plata, también se hizo en La Plata. Se hizo en La Matanza, pero el municipio pidió en la Cámara que no se haga la circuitación, pero hicimos recircuitación de todas esas zonas. Es decir, se achicaron los circuitos electorales para que ese grupo poblacional vote en un lugar más cerca. La gran mayoría de los ciudadanos va a votar más cerca o o en escuelas que estén en mejores condiciones porque no van a hacer jardines de infantes o no van a tener escaleras. Y todo esto lo tuvimos que hacer con una anticipación y una probabilidad, donde no sabíamos si íbamos a tener 40 mil o 80 mil mesas.-Fue una situación que nosotros en octubre del año pasado, cuando se sanciona la ley de Boleta Única, vimos cuáles eran los distintos escenarios. Hicimos un informe técnico después de convocar a todas las autoridades, tanto nacionales como provinciales, al Comando Electoral y a la Dirección General de Escuelas. Hablamos sobre cuáles eran las distintas alternativas y la dificultad que era juntar ambos calendarios, que fueran simultáneas, concurrentes o desdoblados. Alertamos que se iba a incrementar más la dificultad si se sacaban las PASO porque ordenan las primarias. Hace poco tiempo el Gobernador, en uso de sus facultades, pidió llevar adelante un proceso desdoblado, como ocurrió en otras provincias como Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, donde hubo una enorme cantidad de ausentismo, un promedio de 50%.-En realidad las cuestiones que tienen que ver con el ausentismo electoral son por varios factores. Por ejemplo, la frecuencia electoral, cuántas veces le pedís al ciudadano que vaya a votar, la exposición a los conflictos políticos constantes, que la gente no se siente a veces representada por las discusiones que se generan el ámbito político, las agresiones, el nivel de violencia verbal. La gente no se siente atraída por esas razones. Los desdoblamientos también generan una baja en la participación, la apatía política porque hay una crisis de representación. Y a eso le sumamos que los partidos políticos no tienen primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces es una serie de factores y la desinformación también que se genera. A veces lo que se ve en las redes no tiene nada que ver con la realidad, como por ejemplo que nosotros usamos inteligencia artificial para hacer esto. Se sentían chochos en el grupo de gente que mantuvo entrevistas con 19 mil delegados y directores de escuelas, hasta fueron a los lugares a verificarlos. Es un trabajo muy, muy potente.-No. Se utiliza, en todo caso, un poco más los programas informáticos más actualizados. Uno ve pantallas y puede llegar a conclusiones visuales más sencillas. Pero la inteligencia sigue siendo humana. Lo que hay, el sistema de gestión electoral que se llama SG, una vez que se determinan las prioridades de las escuelas que tienen que ver con accesibilidad, con escuelas en planta baja, con medios de transporte que lleguen a ese lugar, dentro del circuito se le pone una categoría, un puntaje y después el sistema con el padrón que se hace en otro programa, asigna a todos. Hay veces que una escuela tiene un problema el día anterior, entonces hay que hacer una modificación y tener una escuela cercana.-Sí, pero no son cambios que no haya que hacer porque siempre, en definitiva, favorecen al conjunto.-Lo que puedo decir es que nosotros el año pasado dijimos que las decisiones se tomaran más rápido y que eso iba a ser mejor para el electorado en su conjunto. Bueno, eso no ocurrió. De todos modos, por suerte hicimos un Plan de Escuelas para atender cualquier situación, tanto si eran desdoblados o simultáneas. Eso también implicaba dónde se va a llevar adelante el escrutinio de 100 o 200 mesas para escrutar, dónde vamos a poner el galpón de urnas para guardar 40 mil o 80 mil.-Recién supimos cuando el Gobernador firmó el decreto de desdoblamiento y ni siquiera ahí están decididas algunas circunstancias importantes porque después hubo discusiones en la Legislatura sobre los plazos procesales. El asunto es que, además hay una ley que rige la provincia, que es de 1946 del gobernador, Domingo Mercante, que tenía como procurador del Tesoro a Arturo Sampay, digamos, una ley desde aquel momento, de avanzada, pero es de 1946. Entonces los plazos procesales, por ejemplo, para presentar las candidaturas, eran de 20 días antes de las elecciones. Imaginemos qué hubiera ocurrido si eso no se modificaba. Todos estos cambios generan un poco de confusión. Que se hagan en el año electoral, que no haya definición sobre el modo en qué se resuelven las candidaturas, lo que está generando la discusión en muchos de los espacios políticos. Las PASO, uno puede criticarlos por un modo o por otro modo, pero eran para resolver las discusiones hacia adentro de los partidos y si se quiere, también hacia la elección general. Todas estas modificaciones se hicieron hace dos días, para decirlo mal y pronto.-Sorpresa no puede haber porque en el convenio de colaboración, así le llamamos, se puso que se van a utilizar las mismas escuelas que se van a usar en la elección de octubre. Tampoco puede dar sorpresa porque todas estas acciones las llevamos adelante con la Dirección de General de Cultura y Educación y con los municipios, que son los que nos van brindando la información. Lo que puede ocurrir es que algunos no sepan cuáles son las funciones que lleva adelante comúnmente la Justicia Electoral para fortalecer un sistema electoral, que además, por todos estos cambios abruptos, está un poco en crisis, porque se están poniendo a 180 revoluciones. No sé cómo decirlo, pero con todos estos cambios normativos de último momento es que también se genera un poco de ausentismo.