Buenos Aires 6 de agosto de 2025 TIRONEOS INCESANTES

Las ganas de Grabois y los motivos para dar el portazo de Fuerza Patria

Las alianzas electorales que se armaron para la legislativa provincial siguen tensionadas y varias sufrirán modificaciones en cuanto a la composición de las nuevas coaliciones que competirán en octubre. “Si hay un momento para dar estas discusiones es ahora", afirmó un dirigente de peso del Frente Patria Grande.

