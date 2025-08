Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia rompe el chanchito y aprueba incentivos para el personal electoral

El Gobierno provincial implementa un régimen transitorio de módulos no remunerativos para compensar el mayor esfuerzo en las elecciones locales, con un valor de $10.000 por módulo, vigente hasta fin de año. A quiénes alcanzan

