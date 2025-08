Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2025 SIGUE LA ROSCA

Diputados nacionales: Fuerza Patria con pocos lugares para mucha demanda en la lista

El peronismo primero deberá oficializar su alianza para competir en octubre y luego resolver las postulaciones. A quiénes responden las bancas que se vencen este año y los que se anotan para el reparto.

