Lugares de votación: la Justicia le dijo no al pedido de Kicillof y fundamentó la decisión

elevó un oficio al Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, a cargo del juez, en el cual le expresó su preocupación por los cambios en los lugares de votación de cara a la elección del 7 de septiembre. El mandatario pidió que revea la decisión al considerar que podría afectar a las personas y aumente el nivel de baja participación. Lale respondió con un extenso informe en el que justificó las modificaciones, aseguró que la ciudadanía votará más cerca y se opuso a retrotraer lo resuelto.El Gobernador envió una nota el 31 de julio a la Justicia Federal y sostuvo que “se verifica una nueva distribución según la cualal que lo hacía habitualmente”. Asimismo, dijo que la implementación fue con “poco tiempo de anticipación, y sin mayor coordinación con otros actores institucionales relevantes, como el gobierno provincial y los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires”.En ese sentido, indicó que “en lugar de lograr el efecto positivo deseado, esto es, facilitar a los y las electoras el ejercicio de su derecho a votar y aumentar la participación, seguramente tenga el efecto contrario.”. Luego de detallar que ya existen factores que afectan la concurrencia a las urnas, afirmó que “la modificación masiva de la asignación de los electores a los distintos establecimientos de votación puede dificultar aún más la participación en el proceso electoral”., aseguró Kicillof en la misiva y contó que. Entonces, lanzó: “Solicitamos que se reevalúe la medida adoptada, en particular en los distritos más afectados, por su posible impacto negativo en la participación electoral, y quedamos a total disposición para colaborar en aquello que pueda resultar de utilidad en ese sentido”.El 5 de agosto, la secretaria Electoral,, le respondió con un extenso informe de 26 páginas al que tuvo accesoy respecto de la posible existencia de una correlación entre la modificación de locales de votación y el aumento del ausentismo, repasó los resultados provinciales. Por lo que describió que en Chaco la participación fue de 52,26%; en Salta 62,41%; en San Luis 59,4%; en CABA 53,35%; en Misiones 55,46%; en Santa Fe 55,4% y en Formosa 65,8%.“Sobre esta base,, comparando con los locales en que funcionaron las mismas en las elecciones del 2023. Sin embargo, se constata, en todos los casos, un bajo porcentaje de participación electoral”, aseveró.Luego, detalló: “Cabe destacar que, de conformidad al cronograma electoral aprobado por la H. Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la convocatoria a elecciones efectuada por el Sr. Gobernador mediante Decreto N 639/2025 -publicado el 8/04/2025- y lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Provincial 5.109-; los locales de comicios habilitados deben publicarse 30 días antes de la elección -plazo que se cumplirá recién el próximo 8 de agosto del corriente—. Es decir que, en el marco del Convenio de Colaboración oportunamente suscrito,”.Fragmento del informe de la Secretaría Electoral en respuesta al pedido de Axel Kicillof“Este tiempo, que ya se encuentra accesible”, remarcó y coronó otro punto de rechazo al planteo de Kicillof.A su vez, recordó que culminado el proceso electoral del 2023, comenzó el relevamiento de la totalidad de locales existentes en la provincia de Buenos Aires y que se realizaron 19.000 verificaciones. Además, resaltaron que “, a través de la cual se remitieron a cada establecimiento educativo -de gestión pública y privada- los relevamientos y, posteriormente, el censo de establecimientos realizado en marzo/abril de 2025”.“Se hala construcción de rampas para mejorar la accesibilidad a los locales que carecían de ellas. Esto se concretó en varios municipios como, por ejemplo, General San Martín o Pehuajó, entre otros. Se ha hecho un enorme esfuerzo desde la Secretaría Electoral para recopilar la totalidad de la información de los locales utilizando herramientas informáticas, e incluso, en muchos casos, el traslado in situ de personal de la Secretaría a los distritos para establecer las condiciones de los establecimientos, así como las coordenadas exactas de su ubicación en los municipios”, relató Sayal.Como conclusión, la Secretaría Electoral manifestó que "todas estas cuestiones, hasta aquí explicadas, generaron los cambios aludidos en las ubicaciones de mesas de votación. Todos ellosen los distintos escenarios demográficos de nuestra Provincia, de lograr que las autoridades de mesa y los fiscales partidarios puedan ejercer sus altas responsabilidades en condiciones humanamente adecuadas y de brindar, a las personas con discapacidad, mayores posibilidades de acceso para acercarlos al ejercicio de una igualdad democrática plena”.Por esos motivos, sentenciaron: “, toda vez que se trata de un padrón de electores diferente, con diferente composición en cuanto a la cantidad de mesas de cada circuito electoral y numerosa cantidad de locales que han variado su condición o bien no existían en anteriores elecciones”.“Resulta posible todavía fortalecer la campaña de difusión para acercar a los electores la información, teniendo en cuenta el plazo que aún resta hasta la elección; lo que también se llevará a cabo desde este Tribunal, dado que”, concluyó el informe en respuesta a Kicillof.