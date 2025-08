Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de agosto de 2025 PROSELITISMO

Milei suspendió su acto en el Conurbano y por ahora no habrá foto con candidatos

El Presidente de la Nación busca meterse en la campaña y tenía planeado ir al distrito de Tres de Febrero, comandado por el intendente y candidato a senador bonaerense, Diego Valenzuela. Finalmente la jornada política no se hará.

