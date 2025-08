Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de agosto de 2025 LEGISLATIVAS

Diputados vuelve a sesionar y se planta por Bahía Blanca pese al veto de Milei

La Cámara de Diputados retoma sesiones con foco en la emergencia de Bahía Blanca, enfrentando el veto presidencial a una ley clave. También debatirá presupuesto para universidades y el Garrahan, en medio de tensiones por las jubilaciones y políticas de discapacidad.

