25 de julio de 2025

Petovello puso el gancho y un organismo más pasó por el filo de la motosierra

El Gobierno cerró el Registro Nacional de Comedores Comunitarios. Desde la UTEP denuncian que la medida busca “oscurecer” la política alimentaria y acusan a Pettovello de usar datos incompletos para atacar al sector. “No les interesa la situación nutricional del pueblo”, afirman.

