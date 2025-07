Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de julio de 2025 FRAGIL UNIDAD

Con un acto y una foto La Cámpora y el MDF buscarán bajarle la espuma a la interna

Luego de un cierre de listas caótico, Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartirán un acto en tono de campaña. “Lo de las testimoniales no está bueno”, fustigó recientemente Mayra sobre la decisión electoral del Gobernador.

Compartir