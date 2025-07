Volver | La Tecla Nacionales 23 de julio de 2025 TODO ROTO

"Bruta traidora": Milei fulminó a Villarruel y aseguró que los va a aplastar en las urnas

Desde la Derecha Fest en Córdoba, el presidente Javier Milei embistió contra su vice, Victoria Villarruel y escala la tensión entre los mandatarios

Compartir