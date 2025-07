Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2025 CIERRE DE LISTAS

Con el diario del lunes, Las Fuerzas del Cielo hicieron conocer su enojo por el armado de listas

Las Fuerzas del Cielo quedaron relegadas en el armado de listas de LLA en Buenos Aires, con solo un candidato a diputado provincial y cuatro a concejales. Tuiteros y streamers cuestionaron la influencia del PRO y criticaron a Sebastián Pareja, aunque el cierre fue avalado por Karina Milei.

