Con intendentes en Primera y Quinta cerraron las listas libertarias en todas las secciones 

De a poco se confirman las listas de la Alianza Libertad Avanza para la Legislatura bonaerense, con nombres de peso para encabezar las secciones.



Los candidatos seccionales fueron convocados a firmar en una oficina ubicada en la esquina de 13 y 45, en La Plata, y el desfile comenzó después de las 18,30m cuando empezaron a llamar a los postulantes de la Primera. Buen negocio hicieron las fotocopiadoras de la zona, ya que hubo requerimiento de diversas planillas y copias de documentos por parte de los apoderados de la coalición.



PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL





El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, es quien encabeza la nómina de la Primera sección electoral, mientras que el Jefe comunal de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, está al tope de la grilla de la Quinta. Ambos compiten por una banca en el Senado bonaerense.







Además de Valenzuela, en la Primera ocupa el segundo casillero María Luz Banbaci, funcionaria del gobierno nacional, el tercer lugar de la grilla lo ocupa Luciano “Lucho” Olivera, de Malvinas Argentinas y alineado al sector de Karina Milei y Sebastián Pareja. El quinto, en tanto, es Luis Palomino, actual concejal de Vicente López. Faltaban confirmar la mujer que ocupará el cuarto renglón de la boleta.





SEGUNDA SECCIÓN ELECTORAL





En la Segunda, quien encabeza la lista es la presidenta del Bloque PRO en el Concejo Deliberante de Zárate, Natalia Blanco. La dirigente amarilla responde políticamente a Cristian Ritondo y al jefe comunal del distrito, Marcelo Matzkin. Mientras que el actual senador Alejandro Ravinobich estará en el cuarto lugar de la nómina para la Legislatura.





TERCERA SECCIÓN ELECTORAL





En la Tercera sección, que elige diputados, la nómina la encabeza Maximiliano Bondarenco, concejal de Florencio Varela y excomisario de la Bonaerense. El 2 PRO coloca a la segunda de la boleta, y el lugar lo ocupa la actual diputada nacional María Sotolano. El tercer lugar en la lista seccional le corresponde a Luís Ontiveros, armador libertario de La Matanza, mientras que el cuarto casillero es para la diputada bullrichista Florencia Retamoso y el sexto para Patricia Bontempo, concejal del PRO en Almirante Brown. Falta el quinto lugar de la nómina





CUARTA SECCIÓN ELECTORAL





Mientras que en la Cuarta Sección electoral, el que en cabeza la lista es el dirigente de La Libertad Avanza, Gonzalo Cabezas. Fue el primer armador de los libertarios en el oeste bonaerense y actualmente es subsecretario en el ministerio del Interior.



El segundo lugar de la lista es para una concejal de La Libertad Avanza de General Villegas. Se trata de Analía Balaudo, mientras que el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Matías Ranzini, va en el tercer lugar de la lista seccional.



El cuarto lugar es para una dirigente de Bragado, Daniela Monzón, mientras que el quinto le corresponde al dirigente de Trenque Lauquen, Gustavo "Coco" Bories.









QUINTA SECCIÓN ELECTORAL





En tanto, por la Quinta sección, Guillermo Montenegro estará secundado por Cecilia Martínez, concejal libertaria en Mar del Plata, que responde a Alejandro Carrancio. El tercer lugar de la nómina de la zona atlántica es para uno de los armadores libertarios de La Plata y funcionario legislativo del espacio de Pareja, Matías de Urraza. El cuarto lugar de la lista seccional también le corresponde a los libertarios y será para Luján Fierro.





Matías de Urraza





SEXTA SECCIÓN ELECTORAL





En la Sexta sección el primero de los 11 candidatos diputados es Oscar Liberman, libertario, excandidato a intendente de Bahía Blanca; secundado por la psicóloga bahiense María Sol Pannelli, mientras que en el tercer lugar se ubica el exintendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, alineado a Patricia Bullrich.



En el cuarto lugar está la contadora pública María Silvina Vitale, jefe de Anses de Bahía Bñlanca, que responde a Pareja; mientras que en el quinto lugar quedó el también bahiense y actual diputado del PRO Gustavo Coria, alineado a Diego Santilli.





Oscar Liberman,





SÉPTIMA SECCIÓN ELECTORAL





La nómina de senadores de la Séptima sección la comanda el armador libertario de la región, Alejandro Speroni, de Tapalqué. El segundo casillero es para Celeste Arouxete, corrdonadora de La Libertad Avanza en Olavarría. El tercer lugar lo ocupa el exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, del PRO.





OCTAVA SECCIÓN ELECTORAL





En la Sección Capital (Octava), la lista de diputados provinciales la encabeza Juan “Juanes” Osaba, uno de los integrantes de la mesa provincial de La Libertad Avanza, quien además es uno de los responsables del armado en la Tercera.



El PRO colocó a la segunda, la actual diputada Julieta Quintero Chasman, mientras que el tercer renglón quedó para Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.



El cuarto lugar en la nómina seccional es para la jefa de Anses de La Plata, Micaela Fragaso, mientras que el quinto le corresponde al concejal platense del PRO, Nicolas Morzone,



El principal armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, compartió una foto junto a Karina Milei, Lule Menem, Cristian Ritondo y Diego Santilli, mientras supervisaban el armado de listas.



Allí emitieron un comunicado donde expresaron: "EN LA GUARIDA DEL KIRCHNERISMO VA A VENCER LA LIBERTAD.



Los bonaerenses no pueden salir tranquilos de sus casas.

Las calles están tomadas por la droga, la violencia y el abandono.

La presión tributaria es asfixiante, duplicó la burocracia, y en las escuelas los chicos no aprenden. El 45% de los chicos en 3er grado (entraron a la primaria en su gobernación), no saben leer y escribir.



Kicillof lleva seis años como gobernador.

Y el último año y medio lo dedicó solamente a su interna por cargos con La Campora, a poner palos en la rueda y a bloquear cualquier cambio.

No tiene una sola cosa concreta para mostrar.

Nadie puede nombrar un logro real, algo que haya mejorado la vida de los bonaerenses.

Los problemas principales empeoraron.



En su Legislatura, lo único que lograron fue aprobar la reelección indefinida de intendentes y crear una empresa estatal de medicamentos.

Nada por la seguridad, la educación o el laburo.



No hay orden, no hay rumbo.

Nos unimos para cambiar eso.

Nos unimos para construir una nueva mayoría.

Con ORDEN y con LIBERTAD.