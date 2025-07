Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de julio de 2025 CIERRE DE LISTAS

Dos nombres fuertes hicieron poner la lupa sobre la letra chica del reglamento electoral

Facundo Tignanelli, segundo en la lista de Fuerza Patria por la Tercera Sección, aprovecha un resquicio legal como suplente para postularse pese a la restricción de dos mandatos. La Cámpora lo respalda. Matías Ranzini, del PRO, usa un cambio de sección para eludir el límite. La Justicia revisará ambos casos

