La Tecla Buenos Aires 21 de julio de 2025 A CONTRARRELOJ

Prórroga hasta las 14, mientras el peronismo busca consenso para sellar las listas

Luego del insólito corte de luz, la Junta Electoral habilitó una prórroga hasta hoy a las 14. Tanto MDF, como La Cámpora y el Frente Renovador siguen debatiendo y atendiendo reclamos cruzados. Testimoniales, el principal problema.

