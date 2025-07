Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de julio de 2025 CIERRE DE LISTAS

Los candidatos seccionales de Fuerza Patria

El cierre dejó en evidencia la falta de acuerdos claros en varias secciones bonaerenses. Mientras el Movimiento Derecho al Futuro logró imponer a Katopodis y Magario en la Primera y Tercera, y a Diego Nanni en la Segunda, La Cámpora se quedó con la Cuarta y la cuestionada Quinta. En la Sexta y otras secciones, las definiciones siguen abiertas entre Fuerza Patria y otros espacios, en medio de negociaciones tensas y listas todavía sin oficializar

