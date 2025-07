Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de julio de 2025 CIERRE DE LISTAS

Triángulo de hierro, ¿se dobla, pero no se quiebra?

Karina Milei se impuso sobre Santiago Caputo, marginando a Las Fuerzas del Cielo y priorizando el armado territorial sobre la influencia digital. La interna libertaria expone fracturas profundas en su núcleo de poder

