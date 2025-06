Volver | La Tecla Nacionales 23 de junio de 2025 MEDIDA DE FUERZA

Las universidades no dan el brazo a torcer y vuelven a marchar contra el Gobierno

Docentes universitarios convocan a un paro nacional de 48 horas y movilización los días 26 y 27 de junio. Reclaman una urgente recomposición salarial y el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en defensa del sistema público y gratuito.

Compartir