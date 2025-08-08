Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de agosto de 2025 LUGARES MARGINALES

Por Simón Reyna

Los puestos decorativos de la CGT

Con escasa representación legislativa, lejos quedó aquella época dorada de la Central Obrera donde ocupaba lugares privilegiados en las listas peronistas. En Fuerza Patria el gremialismo cuenta con 4 candidatos a diputados, los cuales necesitarán un milagro para acceder a una banca.

