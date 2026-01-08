8 de enero de 2026
NECOCHEA
El Casino, al remate entre millones, litigios y advertencias
Con un precio base de $4.878 millones, el Municipio avanza con la subasta de un predio clave del frente costero, mientras persisten antecedentes de trabas judiciales, cuestionamientos al procedimiento y advertencias de sectores sociales que anticipan nuevos reclamos si no se amplía la participación ciudadana.
La Municipalidad de Necochea oficializó la subasta pública del inmueble conocido como Complejo Casino de Necochea mediante el Decreto N° 18/2026, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 12.009/25. La decisión habilita la venta de uno de los predios más emblemáticos del frente costero de la ciudad, actualmente en estado de deterioro.
El acto de subasta se realizará el miércoles 11 de febrero de 2026, a las 15 horas, en el Salón de Actos “Dr. Domingo José Taraborelli” del Palacio Municipal. El procedimiento será en audiencia pública y se ajustará a las condiciones técnicas, legales y urbanísticas fijadas por la normativa vigente.
Según lo dispuesto, la subasta abarcará las parcelas que integran el predio del Complejo Casino, que serán enajenadas en bloque y no de forma individual. El esquema respeta la subdivisión parcelaria prevista en la ordenanza, aunque se aclara que una parte del inmueble podrá ser subastada de manera inmediata y otros sectores quedarán supeditados al cumplimiento previo de las condiciones urbanísticas correspondientes.
El decreto fija un precio base de $4.878 millones y establece que los interesados deberán inscribirse con antelación y constituir una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 20% del valor inicial. Además, el adjudicatario deberá asumir los costos y obligaciones vinculados a la mensura, subdivisión, escrituración y adecuación del predio a los usos habilitados.
Desde el Departamento Ejecutivo municipal señalaron que la iniciativa busca atraer inversión privada, reactivar un área estratégica del frente costero y avanzar en la recuperación urbana de un espacio histórico de Necochea. La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y difundida por los canales institucionales del Municipio para asegurar la transparencia del proceso.
La iniciativa oficial retoma un proceso que ya había generado controversias en el pasado. En septiembre de 2024, la figura del empresario del juego Daniel Mautone volvió a quedar asociada a la posible venta del Casino, en un contexto marcado por trabas judiciales y la existencia de un único interesado. Aquella licitación, que había avanzado años atrás a favor del Casino Victoria, quedó inconclusa tras un revés judicial y objeciones administrativas, lo que derivó en la suspensión del proceso.
Desde sectores ambientalistas y sociales advirtieron entonces que una nueva venta requeriría una ordenanza diferente y mayor participación ciudadana. La ingeniera Susana Laborde, integrante de la agrupación “El Parque no se vende”, sostuvo que la Cámara de Mar del Plata había cuestionado el procedimiento anterior por la falta de instancias participativas y anticipó que, de avanzarse con la venta bajo la misma normativa, volverían a solicitar medidas cautelares.