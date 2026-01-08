Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de enero de 2026 NECOCHEA

El Casino, al remate entre millones, litigios y advertencias

Con un precio base de $4.878 millones, el Municipio avanza con la subasta de un predio clave del frente costero, mientras persisten antecedentes de trabas judiciales, cuestionamientos al procedimiento y advertencias de sectores sociales que anticipan nuevos reclamos si no se amplía la participación ciudadana.

