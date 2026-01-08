Consejo de la Magistratura: feria de verano y convocatoria para cubrir cargos judiciales
El organismo de la provincia de Buenos Aires no tendrá sesiones ordinarias durante el primer mes del año y fijó guardias mínimas. Además, se abrió un nuevo llamado para la cobertura de sillas en el Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires dispuso que durante enero de 2026 no se realizarán sesiones ordinarias y que el mes no será considerado hábil para los procesos de selección y procedimientos administrativos del organismo. La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 3933/2025.
La decisión adopta el criterio ya aplicado en enero de 2025 y se fundamenta en la merma de actividad que se registra durante ese mes, la existencia de ferias judiciales y administrativas en otros organismos provinciales y la necesidad de asegurar guardias mínimas para sostener el funcionamiento interno.
El texto recuerda que, por Decreto-Ley 7951/72, el Poder Judicial bonaerense establece la feria judicial de verano entre el 1° y el 31 de enero, mientras que otras dependencias —como la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, según el Decreto-Ley 7886/72— también instrumentan una feria administrativa en el mismo período.
Con el voto unánime de consejeros y consejeras, el organismo estableció que en enero no se convocarán sesiones del Consejo, los días no serán hábiles administrativos para la tramitación de concursos e instancias internas y se reducirá la presencialidad del personal a un esquema de guardias coordinadas, definido por cada área.
Además, durante ese mes la atención al público quedará limitada al horario de 9 a 13. La resolución lleva las firmas del presidente Daniel Soria y del secretario Osvaldo Marcozzi.
En tanto, abrió la Convocatoria 2026 para la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público bonaerense. La iniciativa fue aprobada mediante la Resolución Nº 3926.
Según lo establecido, la inscripción comenzó el lunes 2 de enero de 2026 a las 10:00 y finalizará el domingo 22 de febrero a las 23:59. Podrán presentarse aspirantes a cargos de jueces y juezas en distintos fueros, defensores, asesores y agentes fiscales en múltiples departamentos judiciales.
La oferta de cargos incluye:
Ministerio Público:
Agente Fiscal: Avellaneda–Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes y San Nicolás.
Agente Fiscal – Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil: Trenque Lauquen.
Asesor/a de Incapaces: Avellaneda–Lanús y Moreno–General Rodríguez.
Defensor/a Adjunto/a del Tribunal de Casación Penal: Alcance provincial.
Defensorías Oficiales:
Fuero Civil, Comercial y de Familia: Moreno–General Rodríguez, Morón, San Isidro y San Martín.
Fuero Criminal y Correccional: Azul (sede Tandil), Junín, La Plata (sede Saladillo), San Isidro y Necochea.
Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil: Morón.
Judicatura
Cámaras:
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial: Merlo.
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal: Lomas de Zamora.
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo: San Martín.
Juzgados:
Familia: Mar del Plata y Quilmes.
Garantías: Dolores (sede Mar del Tuyú), Mercedes, Morón, San Isidro y Zárate–Campana.
Civil y Comercial: Dolores, Merlo y Moreno–General Rodríguez.
Contencioso Administrativo: La Plata, Moreno–General Rodríguez y San Isidro.
Cuerpo de Magistrados/as Suplentes (Fueros Penal y Responsabilidad Penal Juvenil): Región 5 (Azul, Dolores y Mar del Plata).
Tribunal de Casación Penal:
Alcance provincial
La convocatoria forma parte del proceso permanente de cobertura de vacantes en la justicia provincial y habilita la participación de profesionales de toda la provincia en concursos que combinan antecedentes, exámenes y oposición.