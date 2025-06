Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de junio de 2025 LIBERTARIOS BONAERENSES

Un nuevo congreso de La Libertad Avanza se llevará a cabo en territorio bonaerense

La jornada se llevará a cabo el 26 de junio en la ciudad de La Plata y contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

