Nacionales 22 de junio de 2025 TORMENTA GEOPOLíTICA

Cómo la escalada Irán-EE.UU-Israel impacta a la Argentina

La situación entre Irán, Estados Unidos, Israel y los aliados de Irán, como China y Rusia, es un polvorín geopolítico que pega de lleno en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, especialmente en lo económico y energético.

