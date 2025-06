Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de junio de 2025 CARRERA ELECTORAL

Con MDF al margen, el PJ y el Frente Renovador ponen condiciones para la alianza

En busca de sellar el nuevo frente electoral, que todo indica que llevará el nombre de “Peronismo”, desde el Partido Justicialista y el massismo comenzaron a darle cierre a la danza de nombres que podrían encabezar las listas. El martes habría convocatoria para MDF.

