5 de agosto de 2025

Habemus alianza: Karina Milei y Macri cerraron el acuerdo para competir en octubre

Los referentes de La Libertad Avanza y el PRO pusieron el gancho y sellaron la alianza para competir juntos en CABA. Ahora resta cerrar las listas, con fuerte predominio libertario y lugares entrables para los amarillos, pero únicamente en Diputados

