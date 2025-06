Volver | La Tecla Nacionales 21 de junio de 2025 ESCáNDALO KOLDO

Corrupción y prostitución sacuden al gobierno de Sánchez

Revelaciones explosivas comprometen al PSOE en un caso que combina sobornos y escándalos sexuales. Audios filtrados, exfuncionarios implicados y acusaciones que van desde comisiones ilegales hasta “pisos turísticos” para citas: el caso que pone en jaque al Ejecutivo español.

