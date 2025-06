Volver | La Tecla Nacionales 7 de junio de 2025 FAVOR

Caso Libra: la Oficina Anticorrupción dijo que Milei no tuiteó como Presidente

El organismo abonó el argumento del mandatario, quien afirmó, en una ya célebre entrevista televisiva, que su “difusión” de la criptoestafa fue a título personal.

