Volver | La Tecla Nacionales 24 de mayo de 2025 INVESTIGACION

Qué es el “Síndrome de Amok”, el trastorno que habría tenido Laura Leguizamón antes del crimen

A raíz de los primeros datos que arroja la investigación sobre el asesinato de la familia en Villa Crespo, comenzaron a circular algunas hipótesis de lo ocurrido.

Compartir