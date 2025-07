Reelecciones: un proyecto que se toma vacaciones en medio de la rosca electoral

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires inició, de hecho, su receso invernal y esta semana no habrá sesiones. La atención del escenario político está puesta en la definición de candidaturas para las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Pese a un comienzo de año con actividad parlamentaria sostenida, la dinámica legislativa se encuentra prácticamente detenida desde hace semanas. El punto de inflexión fue el frustrado intento del oficialismo por habilitar la reelección indefinida de legisladores y concejales. Desde el 12 de mayo la Cámara baja no sesiona, y una treintena de proyectos con media sanción del Senado aguarda tratamiento.

Los que se van y los que pueden seguir

Cabe recordar, que el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que elimina el límite de dos mandatos consecutivos para legisladores bonaerenses, concejales y consejeros escolares, restableciendo así la posibilidad de reelección indefinida para esos cargos. De aprobarse la norma en Diputados son varios los que podrán anotarse en la competencia electoral y seguir en sus bancas si los votos los acompañan.La iniciativa fue respaldada por el kicillofismo, el kirchnerismo y sectores disidentes de La Libertad Avanza. La votación resultó en un empate: 22 votos a favor y 22 en contra, lo que obligó a la intervención de la presidenta del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario. Ahora, en la Cámara baja el número no está tan claro y la idea podría naufragar.Históricos referentes seccionales que ocupan una banca en la Legislatura se juegan su futuro en la decisión de Diputados, y si el escenario es adverso son varios los que tendrán que bajar sus aspiraciones y ceder su lugar.En un minucioso conteo, quiénes son los diputados y senadores que terminan su mandato en este 2025, quiénes no tienen la posibilidad de renovar si no se aprueba la reelección indefinida y quiénes sí.De los 23 senadores bonaerenses que finalizan su mandato este año, 10 son de Unión por la Patria. 5 no pueden renovar por tener dos mandatos consecutivos y Teresa García necesita una interpretación legal para postularse. Entre los inhabilitados si no se aprueba la ley en discusión están Vivona, Soos y “Male” Defunchio. Cuatro oficialistas sí podrían ser reelegidos. En el PRO vencen 4 mandatos, 3 podrían renovar. En la UCR-Cambio Federal, terminan 7 de 8; 3 no pueden seguir y 4 sí. En LLA sólo finaliza Daniela Reich, que no podría seguir. De la Torre, que tiene unibloque, sí. Los 3 de Unión, Renovación y Fe siguen hasta 2027.En tanto, en la Cámara de Diputados son 46 los que finalizan su período legislativo y los que cuentan con la imposibilidad de renovar si no se modifica la normativa son solamente 11, por lo que la gran mayoría podría intentarlo de nuevo.Entre los que no podrían reelegir, Union por la Patria tiene a Fernanda Díaz, Susana González, Mariana Larroque, Fernanda Bevilacqua y el histórico "Cuto" Moreno y la interpretación de la norma, también alcanza a Nicolás Russo y Facundo Tignanelli. El PRO tiene en su lista a Matías Ranzini. De la UCR + Cambio Federal están Emiliano Balbín y Anahí Bilbao.Teresa García

La cristinista presidenta del bloque asumió en 2017 y en 2019 fue designada ministra de Gobierno hasta septiembre de 2021. Luego renovó mandato. Como estuvo dos años fuera de la Legislatura hay quienes entienden que no está alcanzada por la restricción legal.

Gustavo SoosEncabezó la lista de Senadores en 2017 y renovó mandato en 2023, manteniendoininterrumpidamente la banca. Alineado al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que reporta a las filas cristinistas.Luis VivonaEl autor del proyecto de reelecciones indefinidas de los senadores también lleva dos mandatos consecutivos en la Cámara alta. Juega en tándem con el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.Sofía VannelliEs del Frente Renovador y fue la única en el bloque oficialista que votó en contra de las reelecciones indefinidas. Llegó a la Cámara en 2021 y por lo tanto podría renovar este año sin cambio de ley.Aldana AhumadaFue electa en 2017 y validó su mandato en 2021, por lo tanto no podría ir por un tercer período consecutivo. Fue de las filas de Grindetti y es cercana a Ritondo.Christian GribaudoEl titular de la bancada en la Cámara alta, referenciado en el espacio de Daniel Angelici, termina su primer mandato y puede ir en busca de otro período con la ley actual.Daniela ReichLa esposa del intendente de Tres de Febrero transita su segundo mandato consecutivo. Recientemente llegada al bloque libertario no podrá renovar bajo las condiciones actuales.Joaquín De la TorreEl exintendente de San Miguel se fue del Frente Renovador, se fue de Juntos y se alejó de los libertarios. Tiene su propio bloque y se cumplen sus primeros 4 años como senador.María Elena “Male” DefunchioLa legisladora de Nueve de Julio es de La Cámpora y llegó al Senado en 2017. Para aspirar a otro mandato, “deberá esperar que se apruebe la ley de reelecciones indefinidas.Walter TorchioEl exintendente de Carlos Casares, cercano al espacio de Martín Insaurralde, fue electo senador hace cuatro años y tiene la posibilidad de ir en busca de su segundo período.Daniela VieraTambién podría renovar, ya que llegó 2023 cuando reemplazó en la banca al electo alcalde de Rivadavia, Juan Alberto Martínez. Es de La Cámpora y cercana al jefe comunal dePehuajó, Pablo Zurro.Yamila AlonsoSu referente es Pablo Petrecca, intendente de Junín, su ciudad. Fue electa senadora en 2021, por lo cual está habilitada para ir en busca de un segundo mandato.Agustín MáspoliEl presidente del bloque y hombre de Chacabuco cercano a Daniel Salvador transita su segundo período al hilo, votó en contra de las re indefinidas y dijo que si finalmente la ley se modifica tampoco se presentará para otro mandato.Marcelo DalettoEl senador de Chacabuco y del espacio de Emilio Monzó transita su primer mandato y pude ser reelecto con la noma vigente. Apoyó el proyecto que saca las limitaciones de mandatos a los legisladores y concejales.Eugenia GilLa presidenta del comité de la UCR de Bragado reemplazó en 2023 a la electa intendenta de General Arenales, Erica Revilla. Lleva dos años en la Cámara y está habilitada para renovar.Gabriela DemaríaSu primer mandato comenzó en 2017 y alcanzó el segundo en 2023. La dirigente de La Costa, que responde a Juan Pablo de Jesús, no podría ir por un tercer período si la ley para ilimitar las re-re queda a medio camino.Pablo ObeidEl dirigente marplatense de La Cámpora y esposo de Fernanda Raverta fue electo senador en 2021 luego de ser el responsable de la Anses de su ciudad. La ley actual no le impide ir por otro mandato.Alejandro RabinovichEl vicepresidente del bloque, que condujo hasta diciembre, es socio político del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro. Llegó al Senado hace cuatro años y podría renovar.Flavia DelmonteDirigente del partido de La Costa, llegó a la Cámara alta bonaerense en 2017 y retuvo la banca en las elecciones de 2023 de la mano del sector radical conducido por Maximiliano Abad. No podría reelegir.Ariel Martínez BordaiscoMarplatense, del abadismo, que llegó a la Legislatura hace cuatro años, puede estar en una lista para el Senado este año sin necesidad de cambios en la normativa.Eduardo BuccaEl exintendente de Bolívar asumió en 2021, con un impasse en 2023 cuando se fue como concejal a su distrito. Volvió a la Cámara en marzo de 2024. Se muestra independiente en la interna del PJ y puede reelegir.Alejandro CellilloAtraviesa el final del segundo mandato consecutivo. El exalcalde de General Alvear estaba a favor de sacar el límite a las reelecciones, pero finalmente votó en contra por disciplinapartidaria. No podría renovar.Lorena MandagaránLa azuleña llegó por primera vez a la Legislatura en 2021 por el acuerdo que incluyó al GEN de Margarita Stolbizer en la coalición Juntos por el Cambio. Podría reelegirFernanda DíazLa dirigente de La Cámpora fue electa diputada en 2017 y en 2021 reelecta por el entonces Frente de Todos y preside la Comisión de Educación. No podría ir por un tercer período si la ley para ilimitar las re-re queda a medio camino.Naldo BrunelliDirigente de San Nicolás y referente regional de la UOM, fue electo diputado provincial en 2021, encabezando la lista del Frente de Todos. Llegó a Diputados hacecuatro años y podría renovar.Lucía KlugOriunda de Exaltación de la Cruz es diputada de la provincia de Buenos Aires representando al Frente Patria Grande en Unión por la Patria. Responde a Juan Grabois. Podrá presentarse por la continuidad en su escaño.Carlos PuglelliFue electo diputado en 2021 en la lista encabezada por Brunelli y pidió licencia como intendente de San Andrés de Giles. Actualmente preside la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios. Puede ir en busca de otro período con la ley actual.Matías RanziniElecto diputado por Cambiemos en 2017, fue reelecto en 2021por Juntos por el Cambio. Preside el bloque del PRO. Responde a Cristian Ritondo y no podría ir por otro mandato si no se modifica la ley.Fernanda AntonijevicLa exintendenta de Baradero, en 2021 fue electa diputada provincial en el sexto lugar de la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Ismael Passaglia. Con la ley vigente puede aspirar a un nuevo mandato.María Paula BustosLegisladora de Pergamino, cercana al intendente Javier Martínez fue electa en 2021 como diputada en la lista de Juntos por el Cambio, ocupando el segundo lugar. Con la ley actual está habilitada para buscar la reelección.Viviana DirolliConvocada por Facundo Manes, fue electa diputada provincial en 2021, ocupando el cuarto lugar en la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Ismael Passaglia. Con la ley vigente, puede postularse para un nuevo mandato.Julio PasqualinFue concejal de la UCR en San Nicolás, donde inició su carrera política. En 2021 integró la lista de Juntos por el Cambio, ocupando el sexto lugar. La normativa actual no le impide presentarse nuevamente para renovar su banca. Responde a Manes.Belén MalaisiFue concejal de la UCR en San Nicolás. En 2021 fue suplente en la lista de Juntos por el Cambio y en 2023 asumió tras la elección de Santiago Passaglia como intendente. Ahora puede buscar otro mandato.Claudio RossiEl exintendente de Rojas llegó a la Cámara en 2021 tras pedir licencia a su cargo. Es presidente de la Comisión de Obras públicas y no tiene impedimento para buscar la reelección en su banca. Abadista.Susana GonzálezOriunda de Ensenada es referente del Frente Grande y del intendente Mario Secco, ingresó a la Cámara en 2017 y reelecta en 2021. Si finalmente la ley se modifica tampoco se presentará para otro mandato.Mariana LarroqueEs hermana del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. Es presidenta de la Comisión de Políticas Sociales y no podrá renovar bajo las condiciones actuales. Reporta al MDF.Nicolás RussoDirigente del Club Lanús y del Frente Renovador, asumió como diputado en 2019 tras la elección de Blanca Cantero como intendenta de Presidente Perón y completó su mandato. Fue reelecto en 2021, pero ¿los dos primeros años suman?Facundo TignanelliDe La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner, ingresó a la Cámara en 2017, no renovó en 2021 y quedó suplente. En 2023 asumió la banca que dejó Federico Otermín. Es el presidente del bloque y si se puede presentar o no es intrepretación de la ley.Berenice Latorre de CaroLa dirigente de La Cámpora ingresó a la Cámara en 2021, en sexto lugar en la lista encabezada por Mariano Cascallares, convirtiéndose en la legisladora más joven de la Provincia. Ahora podrá renovar su banca.Liliana PintosFue diputada provincial en el periodo 2013 - 2017, en 2018 fue designada como funcionaria en La Matanza en la gestión de Verónica Magario. En 2021 se presentó para volver al recinto y fue electa. Puede renovar. Responde a Espinoza (MDF).Ayelén RasquettiSe convirtió en la primera mujer de Cañuelas en ocupar una banca de diputada, devolviendo la representatividad a su ciudad tras más de 50 años. Podría renovar su mandato. Es del grupo de legisladores del Frente Renovador.Ricardo Luis RolleriEs un referente histórico de La Matanza, aliado a Espinoza, que fue concejal durante 38 años, elogiado por diferentes sectores del peronismo, llegó a la Cámara de Diputados en 2021. Queda habilitado para reelegir.Martiniano MolinaEl exintendente Quilmes, que perdió su reelección en manos de Mayra Mendoza en 2019, es una de las figuras representativas del PRO en la Tercera. En 2021 accedió como diputado y podría renovar su banca.Pablo DomenichiniEl dirigente de la UCR, del sector Evolución, fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y es rector de la Universidad Nacional de Almirante Brown. Ingresó en 2021 y está habilitado para renovar.Nazarena MesíasOriunda de Lanús, la militante radical fue concejal del distrito hasta ser electa diputada provincial en 2021. Referenciada en Facundo Manes, está habilitada para renovar su escaño en las próximas elecciones.Maricel EtchecoinFue asesora de Elisa Carrió y fue electa diputada provincial en 2017 por la Coalición Cívica ARI en JxC, y volvió a ingresar a la Cámara en 2021. No está habilitada para renovar su banca en las próximas elecciones.Constanza MoraguesEn 2021 ingresó a la Cámara por Avanza Libertad (partido de José Luis Espert) en un ajustado conteo donde le arrebató el lugar a Facundo Tignanelli. Se abrió de Unión renovación Fe y armó el unibloque Desafío Bonaerense. Puede renovar.Sebastián PascualIngresó al recinto tras la designación de Nahuel Sotelo como secretario de Culto y Civilización de la Nación.Oriundo de Lanús fue suplente en la lista de Avanza Libertad en 2021 y puede renovar su banca. Responde a Sebastián Pareja.Florencia RetamosoOriunda de Almirante Brown, fue concejal en su distrito y en 2021 resultó electa diputada provincial por Juntos por el Cambio. En 2024 se sumó al bloque de La Libertad Avanza junto a otros legisladores bullrichistas. Está habilitada para renovar su banca.Laura CanoEs diputada provincial por el PTS en el FITU. Feminista socialista y referente de la agrupación internacional Pan y Rosas, asumió su banca en el marco del sistema de rotación del espacio, en reemplazo de Graciela Calderón. Puede renovar su mandato.Fernanda BevilacquaLa hija del intendente vecinalista de Villarino forma parte del grupo de legisladores delFrente Renovador y no estaría habilitada para otro período ya que va por su segundo al hilo.Carlos MorenoEl “Cuto” fue quizá el primer kicillofista en la Legislatura. El tresarroyense ingresó en la Cámara de Diputados en 2017 luego de ser legislador nacional y no podrá reelegir si la ley sigue así.Maite AlvadoDirigente de La Cámpora, fue la segunda en la lista de 2021 y transita su primer mandato, por lo tanto tendrá la posibilidad de ser incluida otra vez entre loscandidatos.Alejandro DichiaraEl exintendente de Monte Hermoso, que presidió la Cámara el año pasado, asumió como diputado en 2021 y puede ser reelecto. En 2011 había ocupado una banca como senador.Emiliano BalbínAbadista, de Salliqueló, preside la comisión de Reforma Política y llegó a la Cámara baja en el 2017, por lo tanto con la normativa vigente no puede renovar.Anahí BilbaoOriunda de Laprida, la dirigente radical abadista y esposa del exintendente Alfredo Irigoin, entró en el 2017 y tampoco podría ir por otro mandato.Gustavo CoriaFue colocado en la lista seccional de Juntos en 2021 por Diego Santilli y llegó a la Legislatura en 2024 en reemplazo del fallecido Lorenzo Natali. Está habilitado para ser candidato.Guillermo CastelloEs de Mar del Plata, pero ingresó a la Cámara baja por la Sexta en 2021 por Avanza Libertad, el espacio de José L. Espert. Ya había sido diputado en 2015 por Cambiemos, pero no son mandatos consecutivos. Podrá reelegir.Fernando CompagnoniIngresó en 2021 por Juntos por el Cambio y en 2024 se elejó del bloque PRO, primero para formar la bancada PRO Libertad y luego pasarse a LLA. Responde a Patricia Bullrich. Puede reelegir.Abigaíl GómezOriunda de Coronel Rosales, de la línea del exintendente Mariano Uset, alineado a Bullrich. Llegó a la Cámara con Juntos por el Cambio hace cuatro años e hizo el mismo trayecto que Compagnoni.Natalia Lorena DziakowskiEs bahiense y forma parte del GEN conducido por Margarita Stolbizer. Entró por Juntos por el Cambio en 2021 y cuando se rompió el bloque radical se fue con los legisladores de Evolución y Manes. Puede reelegir.Ariel ArchancoEl referente de La Cámpora y presidente del PJ en la Ciudad de La Platatermina su mandato al que accedió en 2021. Según lanormativa actual, podría tener continuidad en su banca.Lucía IañezLa abogada y docente de la UNLP, quien además se referencia en Julio Alak y está enrolada en las filas del MDF que encabeza Axel Kicillof, podrá renovar su banca a la que accedió en 2021.Juan MalpelliEl interlocutor del Frente Renovador en la capital bonaerense es otro de los que llegó a Diputados hace cuatro años y podría renovar.Claudio FrangulEl dirigente radical de la Ciudad de La Plata, quien además fue funcionario en la gestión de Alejandro Armendariz y concejal capitalino podrá buscar la reelección en su banca de la Cámara de Diputados. Cercano a Manes.Fabián PerechodnikEl presidente de la Comisión de Producción y Comercio Interior, referente del PRO en la ciudad y exfuncionario de María Eugenia Vidal, podrá renovar su banca.Julieta Quintero ChasmanFue militante del PRO en La Plata y de La Generación Bonaerense. Exconcejal (2017-2019), ocupó cargos en el gobierno de Julio Garro. En 2021 fue electa diputada provincial por JxC y preside la comisión de Ciencia y Técnica.