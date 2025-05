Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de mayo de 2025 IMPASSE

Paro “extorsivo” para el Gobierno: qué líneas se adhieren y no funcionan este martes

Luego de que se cayeran este lunes las negociaciones con la gestión libertaria, La UTA ratificó la medida de fuerza. Por lo que este martes no habrá colectivos en todo el país.

Compartir