5 de mayo de 2025 UN PARTIDO "CERRADO"

Gray quiere que haya internas en el PJ

El intendente de Esteban Echeverría, enfrentado con La Cámpora, dijo que pedirá que el partido conducido por Cristina a nivel nacional y por Máximo en la provincia habilite la competencia interna: “No estoy dispuesto a que me impongan una lista desde arriba”.

