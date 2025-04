Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2025 ELECCIONES 2025

Teresa García: “Mi proyecto no busca joder a nadie”

La senadora que presentó la iniciativa para que las elecciones en la Provincia sean concurrentes dijo que la idea es permitir que “el peronismo tenga un discurso fuerte” e impedir que “se destruya el resto del sistema electoral” tras la aprobación de la boleta única a nivel nacional.

