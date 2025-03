Las fechas que manejan en la Gobernación para desdoblar la elección provincial

Elen la provincia de Buenos Aires todavía no está resuelto y crece la incertidumbre sobre cómo se desarrollará. El pedidopara que la Legislatura resuelva qué hacer con las PASO no fue tan bien recibida por sectores del oficialismo y la oposición aprovecha para hacer su juego. En tanto, en el axelismo ya barajan fechas posibles para la elección general bonaerense.El Gobernador ya le reclamó a los legisladores que avancen con la discusión sobre las elecciones primarias y también hizo saber que se inclina por suspenderlas, por lo que considera que el proyecto del massistaes el adecuado. De todos modos, hay voces hacia el interior deque advierten que no se puede discutir de manera aislada al proceso eleccionario. Además, desde el kirchnerismo también avisaron que no serán quiénes impulsen el debate, pero que tampoco se resistirán abiertamente.En ese marco,que les permita tener mayor oxígeno en el armado de listas para desplazar al camporismo de los primeros lugares. No son pocos los intendentes que le demandan a Kicillof que tome una decisión en ese sentido y ahora esperan una decisión final.Según pudo conocer, por los pasillos de lacomenzó a correr la versión de que se barajan fechas posibles para la elección provincial. Las mismas están alejadas del 26 de octubre, día de los comicios nacionales, y también de la propuesta del Frente Renovador para que sean en noviembre.Por eso,. La idea que comenzó a correr tiene en cuenta el inicio y cierre del receso invernal previsto desde el 21 de julio al 1 de agosto.Además, en los últimos días, desde el campamento de uno de los jefes comunales más cercanos al Gobernador dejaron trascender a este medio que. Asimismo, se mostraron fastidiados con la actitud que tomaron los legisladores oficialistas ante el pedido de Kicillof de “celeridad” para definir sobre las PASO., lanzaron y sentenciaron:A priori, pero la situación interna en el peronismo principalmente pone obstáculos a la decisión final. En el cristinismo sostienen que se trata de una “decisión política que merece conversaciones entre todos los actores” de la coalición y que no se puede avanzar sin tener en cuenta la fecha de elección general.Mientras tanto, este miércoles 12 de marzo se reunirá la, que preside el, para analizar los proyectos ingresados en torno a las alternativas para los comicios de este año en la provincia de Buenos Aires. La intención es hacer un repaso por los expedientes presentados que abordan la cuestión electoral y convocar a funcionarios del Ejecutivo para debatir.A su vez,, recordando que es él quien, como Gobernador, debe definir el cronograma electoral, si se vota desdoblado o no y si, por caso, se suspenden o se eliminan las PASO. De todos modos, desde el bloque UCR-Cambio Federal expresaron que la intención del cónclave del miércoles no es la tomar una definición sobre el sistema electoral sino hacer un repaso de todo lo que hay.