La Legislatura bonaerense recoge el guante electoral y espera una definición de Kicillof 

Luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara la suspensión de las PASO a nivel nacional, los diferentes espacios políticos bonaerenses esperan una definición al respecto, luego del pedido de Axel Kicillof a la Legislatura.



Como informó La Tecla.info, el consenso para sacarlas es amplio, pero la interna en Unión por la Patria le complica la estrategia electoral del oficialismo. El kirchnerismo mantiene su NO a suprimirlas y el kicillofismo recibe pedidos para desdoblar.



“Dado el contexto, entiendo que los argumentos para suspender las PASO son más que razonables. Pero, en cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura y voy a ser respetuoso de eso. Eso sí, les pido celeridad, tenemos que resolverlo”, dijo el Gobernador en la Asamblea Legislativa y abrió las puertas para el tratamiento en el recinto, un debate que podría iniciarse el próximo jueves 27, cuando la cámara de Diputados inicie -aún sin confirmación oficial- el periodo de sesiones ordinarias 2025.



En tanto, la oposición sostiene que la definición está en manos de Axel Kicillof, recordando que es él quien, como Gobernador, debe definir el cronograma electoral, si se vota desdoblado o no y si, por caso, se suspenden o se eliminan las PASO.



Sin confirmación desde calle 6, este miércoles 12 de marzo se reunirá la Comisión de Reforma Política y del Estado, que preside el radical Emiliano Balbín, para analizar los proyectos ingresados en torno a las alternativas para los comicios de este año en la provincia de Buenos Aires.



“La intención fue la de convocar a la comisión a partir del anuncio del Gobernador en torno al tema elecciones, analizar la legislación, las facultades del Ejecutivo, las reglas electorales, siempre teniendo en cuenta que es una decisión que le corresponde a él. Es quien debe definir cuándo se hacen y de qué manera”, sostuvo el legislador por la Sexta Sección electoral.





Emiliano Balbín (UCR-Cambio Federal) presidente de la comisión de Reforma Política.





En concreto, el grupo hará un repaso por los proyectos presentados y que abordan la cuestión electoral, mientras se acortan los plazos para que los bonaerenses sepamos cómo emitiremos el voto en territorio bonaerense.



Uno de ellos es el firmado por el massista Rubén Eslaiman, que plantea la suspensión de las PASO. Aunque reivindica las primarias como herramienta, plantea que es buen momento para saltarlas en este contexto y proceder a una revisión de su metodología.



“Hay otros dos proyectos, uno del diputado (Matías) Ranzini, del PRO, que no tiene estado parlamentario pero que quiero introducirlo al debate de todas maneras, que habla también de suspenderlas y aporta otra mirada”, añadió Balbín.



Finalmente, la comisión pasará revista a la iniciativa del diputado Gustavo Cuervos, del bloque Unión, Renovación y Fe, quien explicó que “ante la aprobación de la Boleta Única de Papel, hemos planteado la necesidad de eliminar las elecciones primarias de la provincia”.



El integrante del bloque UCR-Cambio Federal dejó en claro, además, que la intención del cónclave del miércoles no es la tomar una definición sobre el sistema electoral sino hacer un repaso de todo lo que hay, porque “es una definición que le corresponde al Gobernador”, insistió.







Al respecto, recordó que “a nivel nacional, Javier Milei dijo que iba a eliminar las PASO y mandó el proyecto. Lo mismo hizo (Jorge) Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá en la Provincia el Gobernador no lo hizo”.



Finalmente, trascendió que la intención de la comisión es la de convocar a funcionarios del Ejecutivo para debatir la cuestión electoral, aunque los tiempos apremian y el calendario debe definirse de manera urgente.



Además del oriundo de Salliqueló, la comisión está conformada por la vice Nazarena Mesías (bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN); la secretaria Susana González (UxP) y los vocales Gustavo Cuervo (Unión, Renovación y Fe); Micaela Olivetto y Margarita Recalde (UxP) y Laura Ricchini, del PRO.