“Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola”: Alberto Fernández declaró en Comodoro Py

Durante la mañana, el ex presidente se presentó en los tribunales y durante su indagatoria, presentó un extenso escrito en el que negó la imputación.

