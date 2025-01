Volver | La Tecla Nacionales 3 de enero de 2025 GUERRA FRIA

Fernández aprovecha el pedido de Milei y pide el regreso de su hijo al país

El presidente Javier Milei le pidió a la Justicia que le retire la custodia en España a la exprimera dama, Fabiola Yañez. Horas después de este requerimiento, el expresidente Alberto Fernández pidió que su pequeño hijo vuelva a la Argentina al considerar que "corre riesgos con su madre"

Compartir