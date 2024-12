Sin despeinarse, la oposición espera decisiones de Kicillof sobre las elecciones

El cambio de reglas electorales con la implementación de lagenera discusiones en todo el ámbito político de la provincia de Buenos Aires. Mientras Unión por la Patria atraviesa una fuerte interna, desde la oposición esperanen torno a las reglas electorales.de intendentes y legisladores marcan la agenda de los espacios que compulsarán en las legislativas del 2025. En ese sentido, las diferentes expresiones opositoras esperan movimientos del oficialismo.En las últimas se llevó a cabo en launay uno de los temas que se trató es la derogación de la ley que les impide a alcaldes ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos. Con la venia de Axel Kicillof para que se pueda avanzar en el tema, hablaron de las dos posibles alternativas que se manejan por estas horas y que necesitan la aprobación del parlamento.También con crisis internas de distintas dimensiones, miran con atención cómo se desenvuelve la interna del peronismo.para intentar sacar rédito y llevar agua para su molino.En algo coinciden los tres principales partidos políticos que confluyeron eny que hoy se esfuerzan por trabajar en conjunto en la. Esa coincidencia es que “primero tiene que definir el oficialismo, que está muy complicado en su interna por ese tema, y que debe resolver cuanto antes”.Tanto para elcomo para lay la, separar las elecciones nacionales de las provinciales puede ser una buena solución. Son espacios que se ven dentro de alianzas más grandes, y hasta quizá vuelvan a coincidir en 2025 si los amarillos no terminan de resolver su relación de amor y desamor con Javier Milei. Entonces, lo que claramente no les conviene en ese esquema es que se eliminen las PASO.Desde el PRO,, flamante presidente de bloque en Diputados, fue específico al detallar que el desdoblar o no “es un problema que tiene que resolver el peronismo; una vez que haya algo definido tomaremos posición”. En el espacio amarillo reconocen que el desdoblamiento puede ser un problema para la superestructura, pero fortalece a los intendentes, que tendrán más incidencia.El radicalismo es más taxativo a la hora de defender la separación, ya sea por el poder que se le confiere a los alcaldes en las intermedias con las listas seccionales y/o por la discusión que se dará a nivel provincial en las elecciones a gobernador., comentó un legislador de peso en la UCR, que se inclinó abiertamente por hacer las elecciones de manera separada a las nacionales. La posición del partido, en general, desde hace años es que la Provincia elija en día distinto a Nación.En la Coalición Cívica, en tanto, ponen por delante de la discusión a la Boleta Única antes que determinar si las elecciones son juntas o separadas., aseguró un dirigente de la CC bonaerense, quien no dejó de reconocer que desdoblar le entregaría a los territorios mayor peso “y se volvería a una Legislatura como era antes, cuando las cosas se discutían adentro y no se decidían afuera como ahora”. Y sí, hay quienes añoran los años donde el Poder Legislativo se ejercía en el Parlamento, con más jefes adentro y menos delegados.En cuanto a las, los bloques del PRO y la UCR ya salieron a aclarar que ellos no van a acompañar una modificación de la ley que pone reparos a las re-reelecciones, y mucho menos si se incluyen dentro del texto del Presupuesto., advirtió un legislador de la bancada amarilla.LA LIBERTAD AVANZA“No especulamos políticamente con el tema. Estamos analizando las distintas alternativas que hay en el calendario electoral y qué es lo más conveniente para los bonaerenses. Independientemente de cuándo votar,. Eso es más transparencia y un ahorro muy importante para la Provincia”. De este modo respondió a la consulta desobre desdoblamiento o no el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado,Esta semana los libertarios tendrán algunas reuniones de la mesa política nacional y de la mesa bonaerense para ir perfilando un posicionamiento acerca del derrotero electoral de la provincia de Buenos aires. En ese sentido, como otros espacios de la oposición,y que la interna de Unión por la Patria siembra de incertidumbre el terreno electoral., porque el Presidente necesita más músculo en el Congreso. Incluso, en ese sentido les convendrían las concurrentes. En cuanto a la pelea territorial en la Provincia, el armado que encabeza Sebastián Pareja apunta a fortalecer la oferta libertaria en los territorios, incorporando además figuras del peronismo y del radicalismo, para sumar caras conocidas. Una de las secciones que más concentra la atención en ese sentido es la Tercera. “Hay que hacer una buena elección en 2025 para fortalecernos en la Legislatura y para ir a pelear la Provincia en 2027 con una base distinta”, aseguran desde el espacio de Pareja.