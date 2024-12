Alcaldes oficialistas apuran por la re re y la quieren incluir en el Presupuesto

En la reunión que se llevó a cabo en la Legislatura bonaerense entre intendentes y legisladores oficialistas uno de los temas que se trató es la derogación de la ley que les impide a intendentes y legisladores ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos. Con la venia de Axel Kicillof para que se pueda avanzar en el tema, los jefes comunales y los legisladores hablaron de las dos posibles alternativas que se manejan por estas horas y que necesitan la aprobación de la Legislatura.



La ley 14.836, votada en el gobierno de María Eugenia Vidal, y modificada en el 2021 durante el primer mandato de Kicillof para que los alcaldes pudieran tener otro mandato pero de manera excepcional, ahora busca ser directamente derogada para volver a las reelecciones indefinidas. Esa ley modificó el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) donde quedaron plasmados los límites.



Una de las posibilidades es que el Gobernador, o en su defecto los propios legisladores, redacten una nueva ley derogando la 1.836 y con ello las modificaciones a la LOM, o directamente que la derogación llegue a través de un artículo del Presupuesto, que está en pleno tratamiento en la Legislatura.



No es la primera vez que el Presupuesto serviría de tapadera para cambios que de otra manera despertarían una atención especial si se trataran solos. Sin embargo, dentro de todos los caminos posibles este parece ser el más complejo para conseguir el número. Aunque, vale señalarlo, no se necesita una mayoría especial para conseguir el objetivo y el ofcialismo podría conseguir los votos con sus aliados.



Los bloque del PRO y la UCR ya salieron a aclarar que ellos no van a acompañar una modificación de la ley que pone reparos a las re-reelecciones, y mucho menos si se incluyen dentro del texto del Presupuesto. “Si hacen eso no van a tener el acompañamiento para el endeudamiento que necesitan”, advirtió un legislador de la bancada amarilla.



En el interbloque de ex Juntos por el Cambio prefieren que si ese tema se debe discutir sea dentro del marco de una reforma política más amplia. En la oposición creen que en febrero habrá que discutir un paquete de reformas electorales y ese sería el marco adecuado para incluir las re-re, estén o no de acuerdo en apoyarlas después.











Quienes están mas apurados son los alcaldes de UP ya que de los más 80 jefes comunales de ese espacio 52 no pueden reelegir, además de 17 de los 27 radicales .

Teresa García (UP)

Gustavo Soos (UP)

Luis Vivona (UP)

Aldana Ahumada (PRO)

Daniela Reich (LLA)

Rubén Eslaiman (UP)

Soledad Alonso (UP)

Ricardo Curutchet (Marcos Paz – 6 períodos) UP

Ariel Sujarchuk (Escobar – 3) UP

Javier Osuna (Gral. Las Heras – 3) UP

Mario Ishii (José C. Paz – 3) UP

Leonardo Nardini (Malvinas Arg. – 3) UP

Juan Ustarroz (Mercedes – 3) UP

Gustavo Menéndez (Merlo – 3) UP

Julio Zamora (Tigre – 3) UP

Mauro García (Gral. Rodríguez – 2) UP

Leonardo Boto (Luján – 2) UP

Mariel Fernández (Moreno – 2) UP

Lucas Ghi (Morón – 2) UP

Federico Achával (Pilar – 2) UP

Juan Andreotti (San Fernando – 2) UP

Sebastián Abella (Campana – 3) PRO

Diego Valenzuela (Tres de Febrero – 3) PRO

Jaime Méndez (San Miguel – 2) Per. Fed.

Fernanda Díaz (UP)

Matías Ranzini (PRO)

Ricardo Alessandro (Salto – 3) UP

Cecilio Salazar (San Pedro – 3) UP

Esteban Sanzio (Baradero – 2) UP

Iván Villagrán (Carmen de A. – 2) UP

Diego Nanni (E. de la Cruz – 2) UP

Javier Martínez (Pergamino – 3) PRO

Francisco Ratto (San A. de Areco – 2) PRO

Susana González (UP)

Mariana Larroque (UP)

Adrián Urreli (PRO)

Maricel Etchecoin Moro (CC)

Guillermo Kane (FIT)

Emmanuel González Santalla (UP)

Adrián Santarelli (UP)

Mario Secco (Ensenada – 6) UP

Fernando Gray E. Echeverría – 5) UP

Jorge Ferraresi (Avellaneda – 4) UP

Mariano Cascallares (Alte. Brown – 3) UP

Juan José Mussi (Berazategui – 2) UP

Fabián Cagliardi (Berisso – 2) UP

Marisa Fassi (Cañuelas – 2) UP

Andrés Watson (F. Varela – 2) UP

Fernando Espinoza (La Matanza – 2) UP

Blanca Cantero (Pte. Perón – 2) UP

Mayra Mendoza (Quilmes – 2) UP

Nicolás Mantegazza (San Vicente – 2) UP

Jorge Etcheverry (Lobos – 3) PRO

María Elena Defunchio (UP)

Agustín Máspoli (UCR + CF)

Germán Di Cesare (UP)

Alexis Guerrera (UP)

Viviana Guzzo (UP)

Micaela Olivetto (UP)

Avelino Zurro (UP)

María Laura Ricchini (PRO)

Fernando Rovello (PRO)

Valentín Miranda (UCR + CF)

Luciano Bugallo (CC)

Pablo Zurro (Pehuajó – 5) UP

Germán Lago (Alberti – 3) UP

M. Celia Gianini (C. Tejedor – 2) UP

Alfredo Zavatarelli (Gral. Pinto – 2) UP

Ignacio Pugnaloni (H. Yrigoyen – 2) UP

Carlos Ferraris (L. N. Alem – 2) UP

Pablo Petrecca (Junín – 3) PRO

Érica Revilla (Gral. Arenales – 3) UCR

Franco Flexas (Gral. Viamonte – 3) UCR

Salvador Serenal (Lincoln – 3) UCR

Guillermo Britos (Chivilcoy – 3) Vec.

Gabriela Demaría (UP)

Flavia Delmonte (UCR + CF)

Juan P. De Jesús (UP)

Luciana Padulo (UP)

Héctor Olivera (Tordillo – 6) UP

Francisco Echarren (Castelli – 4) UP

Javier Gastón (Chascomús – 3) UP

Alberto Gelené (Las Flores – 3) UP

Gustavo Barrera (Villa Gesell – 3) UP

Sebastián Ianantuony (Gral. Alvarado – 2) UP

Carlos Rocha (Gral. Guido – 2) UP

Juan M. Alvarez (Gral. Paz – 2) UP

Guillermo Montenegro (Gral. Pueyrredon – 2) PRO

Miguel Lunghi (Tandil – 6) UCR

Miguel Gragaglione (San Cayetano – 5) UCR

Esteban Reino (Balcarce – 3) UCR

Osvaldo Dinápoli (Gral. Belgrano – 3) UCR

Esteban Santoro (Gral. Madariaga – 3) UCR

Arnaldo Harispe (Lezama) UCR

Matías Rappallini (Maipú – 3) UCR

Maximiliano Suescun (Rauch – 3) UCR

Emilio Cordonnier (Ayacucho – 2) UCR

José Castro (Monte – 2) UCR

Arturo Rojas (Necochea – 2) Vec.

Fernanda Bevilacqua (UP)

Carlos Moreno (UP)

Emiliano Balbín (UCR)

Anahí Bilbao (UCR)

Ayelén Durán (UP)

Marcelo Feliú (UP)

Julio Marini (Benito Juárez – 4) UP

Alejandro Acerbo (Daireaux – 3) UP

Sergio Bordoni (Tornquist – 3) UP

Ricardo Moccero (Cnel. Suárez – 2) UP

José Nobre Ferreira (Guaminí – 2) UP

Lisandro Matzkin (Cnel. Pringles – 2) PRO

Martín Randazzo (Gral. La Madrid – 3) UCR

Javier Andrés (A. Alsina – 2) UCR

Carlos Bevilacqua (Villarino – 3) Vec.

Alejandro Celillo (UCR)

Alejandra Lordén (UCR)

Gustavo Cocconi (Tapalqué – 5) UP

Marcos Pisano (Bolívar – 2) UP

José Luis Salomón (Saladillo – 3) UCR

Ramón Capra (Gral. Alvear – 2) UCR

PRIMERA SECCIONEl año que viene se renuevan 8 senadores, de los cuales 5 no podrán ir por un nuevo mandato bajo el marco legal en vigencia. En 2027, en tanto, de los 15 diputados que tiene la Primera sección solamente 2 estarían imposibilitados; y eso hace que las listas legislativas, sobre todo del peronismo, sean un embudo demasiado fino que no va a alcanzar para que todos queden contenidos en la estructura de cargos.De los 7 diputados que Unión por la Patria tiene por el norte del Conurbano, 5 están habilitados para ir en busca de un mandato más, pero el problema es que serán muchos los intendentes que, sin poder reelegir en sus distritos, intentarán tener una banca en la Legislatura bonaerense o en el Congreso de la Nación. De los 24 distritos de la sección, 17 tienen jefes comunales que ya llevan dos o más mandatos consecutivos. De ellos, s14 son de Unión por la Patria. No habrá, indefectiblemente, lugar para todos.Los intendentes Selci, Moreira, Descalzo, Diz y Martínez cumplieron interinatos en el período 2019-23, pero eso no se computaría como un mandato aunque en algunos casos hayan estado hasta dos años o más, porque eran concejales a cargo de los Ejecutivos.SEGUNDA SECCIONPara las elecciones del año próximo podrían buscar un nuevo mandato 9 de los 11 diputados que le corresponden a la región norte de la Provincia, mientras que dos años después podrían buscar la reelección los 5 senadores. Una puja sin cuartel si los jefes comunales sin posibilidades de seguir al frente de sus intendencias pretenden saltar a la Legislatura.De hecho, de las 15 comunas de la zona, hay 7 alcaldes que no pueden ir por otro mandato para el ejecutivo local. De ellos, 5 son del peronismo. Probablemente alguno ya busque desembarcar en el Parlamento bonaerense en 2025, a sabiendas que la lista de diputados es más larga. Eso sucedió con Carlos Puglelli y Claudio Rossi en 2021, y sus reemplazantes Miguel Gesualdi y Román Bouvier, respectivamente, siendo elegidos concejales quedaron a cargo de la intendencia por dos años, fueron electos en 2023 y podrían reelegir en 2027.Santiago Passaglia, quien fue reelecto diputado en 2021 y tomó licencia para asumir la intendencia de San Nicolás (su lugar lo ocupa Belén Malaisi), si quisiera renovar su banca legislativa en 2025 no podría, pero sí su reemplazante.TERCERA SECCIONEl año que viene, de los 18 diputados que se eligen por la sección, 5 no pueden renovar y eso de alguna manera descomprime un poco. En tanto, en 2027 para el Senado son solamente 2 los que transitan su segundo mandato y 7 los que pueden renovar; y habrá muchos actuales intendentes deseosos de entrar en esa boleta en un lugar de privilegio que les asegure una banca.Para poner el meollo en números, 13 de los 19 jefes comunales de la región que compone el Conurbano sur no pueden renovar sus mandatos locales, y 12 de esos alcaldes son de Unión por la Patria. Algunos podrán ser catapultados a la lista de diputados nacionales, otros buscarán entrar al Parlamento provincial y alguno anda con ganas de probar suerte como candidato a gobernador. Pero, otra vez, y como pasa en la mayoría de las secciones, no hay lugarpara todos. Además, se trata de dirigentes de peso en la estructura del peronismo bonaerense.Mariano Cascallares, electo deputado en 2021, en 2023 regresó a la intendencia, reelegido, y fue reemplazado en la Cámara baja por la matancera Liliana Pintos. Si quisiera podría probar suerte de nuevo para el legislativo, pero no puede buscar la re-re en el Ejecutivo comunal.Lo reemplazó la matancera Liliana Pintos. Federico Otermín, ahora intendente de Lomas, había sido reelecto diputado en 2021 y fue reemplazado el año pasado por Facundo Tignanelli, que a pesar de haber sido legislador entre 2017 y 2021, como quedó de suplente y se interrumpió su estadía en la Cámara podría ser reelecto en el próximo turno.Nicolás Russo, que reemplazó a Blanca Cantero (intendenta de Pte. Perón) en 2019 cumplió dos años y fue elegido en 2021. Esos dos primeros años no impedirían su reelección en 2025.Sebastián Pascual, en La Libertad Avanza, ingresó como diputado en lugar de Nahuel Sotelo, designado Secretario de Culto. Ambos podrían reelegir el año próximo. Lo mismo sucede en el Senado con Sebastián Pareja y su reemplazante Carlos Curestis para el año 2027.CUARTA SECCIONEn 2025 se eligen senadores, y de 7 que tiene la sección son 2 los que transitan su segundo mandato consecutivo. En tanto, la región tiene 14 bancas en la Cámara baja y los 5 diputados de Unión por la Patria fueron reelectos el año pasado, al igual que 4 de los 5 que entraron por Juntos por el Cambio; por lo tanto en 2027 habrá muchas caras nuevas por esa sección si no hay cambios de la normativa actual.Una oportunidad para los intendentes, que son 19 en total y 11 ya tienen dos o más períodos al frente del municipio, por lo que la mayoría de ellos buscaría una salida hacia arriba. Se liberarán lugares en la nómina de diputados, pero tampoco alcanzan para todos, un problema que, sobre todo, aqueja a peronistas (6) y radicales (3).Érica Revilla no podría elegir en 2027 como intendenta de Arenales, pero sí como senadora en 2025 (fue electa en 2021 y reemplazada en 2023 por Eugenia Gil). En cambio, “Juanci” Martínez (sustituido en el Senado por Daniela Viera) tiene reelección como alcalde de Rivadavia y para el Senado si lo deseara. Daniel Stadnik reemplazó a Torchio en Casares dos años antes de ganar en 2023, y eso no lo inhabilita a una reelección en 2027. Caso similar es el de Nahuel Mittelbach, que terminó en Ameghino el mandato inconcluso de Calixto Tellechea.QUINTA SECCIONEl año entrante son pocas las bancas a repartir para una de las secciones más castigadas en la distribución legislativa, ya que tiene nada más que 5 lugares en el Senado, de los cuales 2 ocupan legisladores que no podrán reelegir. En Diputados, la región atlántica tiene 11 escaños, y también son 2 los que no podrán intentarlo de nuevo en 2027.El mayor problema es qué hacer con tanto intendente sin posibilidades de reelegir, y con tan pocos lugares para la Legislatura y en la cada vez más centralizada lista de diputados nacionales. Es que, de 27 distritos, son 20 los jefes comunales que llevan dos o más mandatos consecutivos. De ellos, 8 están dentro de la alianza Unión por la Patria y 11 fueron reelegidos por Juntos por el Cambio, de los cuales 10 pertenecen a la Unión Cívica Radical.Es la sección donde el centenario partido tiene más comunas y donde más alcaldes no podrán ir en busca de otro período. El desafío será ver cómo soluciona el problema un partido que legislativamente, por ahora, sostiene que no hay lugar para rediscutir la ley que limitó los mandatos.Dato al margen, el diputado Alejandro Carrancio, que se mudó al Estado Nacional, será reemplazado por Geraldine Calvella, y ambos tienen abierto el camino de la re en el 27.SEXTA SECCIONEn la Sexta se eligen 11 diputados provinciales en 2025, de los cuales no podrán ir a buscar un nuevo mandato 4, mientras que para 2027, de los 6 senadores que le corresponden a la región sur de la Provincia, sólo 2 transitan su segundo mandato consecutivo.También está muy descomprimida la situación de los intendentes, ya que hubo una gran renovación el año pasado, y de 22 municipios solamente hay 9 en los que el mandamás local tiene la re-reelección trabada. De ellos, 4 son del peronismo, 2 de la UCR (que también es fuerte en la zona) 1 del PRO y otro del vecinalismo. Pero, entre los que deben irse hay dirigentes históricos y de peso seccional que seguramente en su mayoría buscarán llegar a La Plata y tener una banca en la Legislatura.SEPTIMA SECCION



Son 6 diputados y 3 senadores los que le corresponden a la región central del territorio bonaerense. El próximo año se eligen representantes de la Cámara alta y sólo uno está imposibilitado legalmente para reelegir, al igual que lo que ocurrirá con Diputados en 2027.



De los 8 jefes comunales de la sección 4 tienen limitaciones para volver a presentarse, y probablemente busquen la salida legislativa.





OCTAVA SECCION

Vía libre para la reelección de todos en la capital provincial



La Plata, en cuanto sección única, presenta la particularidad de que los seis diputados que la representan fueron electos por primera vez en 2021 y podrían renovar sus bancas el año próximo. Se trata de Ariel Archanco (UP); Lucía Iañez (UP); Juan Malpeli UP); Fabián Perechodnik (PRO); Julieta Quintero (PRO) y Claudio Frangul (AC – UCR + GEN).



Tampoco tendrán problemas si quieren un nuevo mandato en 2027 en el Senado los legisladores Sabrina Bastida (UP), Pedro Borgini (UP) y Marcelo Leguizamón (PRO), que ocupan las 3 bancas que le corresponden a la capital provincial.



Por su parte, el intendente Julio Alak transita su quinto mandato al frente del distrito, pero este último se da después de un impasse de 16 años de su intendencia anterior y la ley prohíbe más de dos mandatos consecutivos pero no pone límites para los intercalados, por lo tanto está habilitado para presentarse de nuevo en 2027.