El desafío de sacar las re re de las sombras

Por Hernán Sánchez y Andrés Sosa



Es un oxímoron. Muchos quieren gritar pero callan; los mismos que esperan que alguien mueva se quedan quietos; quienes deben decidir no deciden. Mientras, en las sombras, se busca el mejor ardid para salir de la encerrona en la cual se metió la propia dirigencia, y que lleva a varios a decir entre dientes “qué cagada nos mandamos”.



Desde esas mismas sombras se quiere volver a poner el foco en la limitación de las reelecciones, votada en la ley 14.836 durante el gobierno cambiemita de María Eugenia Vidal, y remendada parcial y acotadamente por la ley 15.315 en la primera gestión de Axel Kicillof, permitiéndoles en 2023 una oportunidad más a quienes se suponía que ya no podían reelegir. Esos mismos ahora se arrepienten de no haber avanzado más cuando hicieron la modificación sin derogación. Si esa luz se hace visible puede generar un escándalo del que nadie quiere ser protagonista, además de alimentar la teoría libertaria de “una casta de privilegiados”.



Poner sobre la mesa de discusión el tema de las reelecciones de los intendentes y los legisladores provinciales, acotadas a dos mandatos consecutivos, tomó cierto vigor hace un par de meses, con actores importantes involucrados, como la vicegobernadora Verónica Magario. Ella recogió el guante de la demanda de los jefes comunales, principalmente los peronistas del Conurbano, primeros pero no únicos interesados en la materia. Después de ese impulso, donde se encendieron alertas y críticas, el asunto pareció desinflarse. Sin embargo, es una materia pendiente que los intendentes esperan se resuelva ante de fin de año.



No parecen alcanzar los tiempos, ni hay clima político como para impulsar un cambio trascendental. Tampoco hay sondeos claros con la oposición. De todos modos, es un asunto presente e inquietante para los protagonistas y sobre el cual los intendentes aguardan novedades antes que la vorágine electoral del 2025 se lo devore. “Es ahora o nunca”, le dijo un alcalde a La Tecla. El problema es que todos esperan que alguien dé el primer paso y nadie lo da, ni siquiera los más interesados. La claudicación de la limitación a las reelecciones es un alma en pena que vaga por pasillos y despachos, que está ahí sin que nadie decida ni enterrarla definitivamente ni darle vida.



“Tarde o temprano tendrán que salir las re-re, porque si no en 2027 se arma un quilombo de novela. Es una de las cosas sobre las que trabaja (Martín) Insaurralde”, comentó en un despacho opositor de la Legislatura un reconocido consultor. El problema al que se refiere es la cantidad de intendentes que quedan fuera del juego, porque no podrán ser contenidos con lugares en las listas legislativas. Sencillamente, no alcanzan para todos.



Más de 80 jefes comunales, la mayoría del peronismo (52, más de las mitad de los que tiene) y del radicalismo (17 de 27), deberán buscar un destino por fuera de los límites de su municipio. A menos que sean primeros concejales y luego, por esas circunstancias de la política, esperar que el intendente renuncie o se tome licencia y ocupar el cargo como reemplazantes del jefe comunal electo. Desprolijo y sospechoso, mas no imposible ni prohibido por la normativa. La lógico sería un salto hacia la Legislatura o el Congreso.



La vía legislativa para modificar la ley vigente aparece como muy compleja, sobre todo si el tema de las re-reelecciones no entra como un ítem más dentro de una reforma política mayor. Legisladores del radicalismo y el Pro advierten “no vamos a modificar la ley”, aunque reconocen que intendentes de sus propios espacios están inquietos por el tema. Entre las distintas tribus de Unión por la Patria hay visiones diferentes. Axel Kicillof está en desacuerdo con la limitación de los mandatos, pero preferiría esquivar el debate ahora. Desde La Cámpora aseguran que no moverán en ese sentido. Y el Frente Renovador fue quien apoyó a Cambiemos en la restricción.



En una reunión se le escuchó decir a Sergio Massa que “si los que quieren la reelección juntan el número para cambiar la ley veremos que hacemos, mientras tanto no es un tema que vayamos a impulsar”. Igual, Massa ha recomendado que la salida al embrollo no es más que la judicial. A esta altura parece el camino más corto, aunque inseguro. Y el momento es ahora, antes del cierre de listas del año próximo.



Para recurrir a una opinión de la Justicia que siente un precedente del cual agarrarse se necesita un legislador sin posibilidades de revalidar su banca el año próximo, y que haga un planteo de inconstitucionalidad, sobre el cual después se monten otras presentaciones en el mismo sentido.



¿CAMBIO REVOLUCIONARIO?



Hay quienes afirman que las re-reelecciones deben entrar en una reforma política mayor. Por caso, un sector de la UCR plantea una enmienda constitucional por la cual se otorgue más autonomía a los municipios, y estos dicten sus propias reglas electorales. Tampoco hay terreno fértil para ello.



¿La solución está en un revolucionario cambio de la distribución lagislativa? El planteo de una ruidosa reforma política ya se lo hizo Sergio Massa al Gobernador. El tigrense trabaja en ello. La propuesta no lleva implícita la intención de permitir la eternización de los intendentes, aunque abrir la puerta de un cambio electoral significaría dar lugar a muchas otras discusiones. Y también la idea del tigrense dejaría de restringirle a los alcaldes del Conurbano el acceso a la Legislatura por las pocas bancas que tienen (en relación a su población) la Primera y Tercera sección.



El proyecto de Massa es que deje de haber 8 secciones electorales y toda la Provincia sea un solo distrito, con lo cual las listas se poblarían mayoritariamente con representantes de los municipios de mayor caudal electoral.



Prácticamente una sentencia de muerte para los legisladores que vienen del interior provincial, sobre todo de comunas que no superen los cien mil habitantes. La

idea contaría con el acompañamiento de La Cámpora. El jefe de bloque de diputados de UP, el camporista Facundo Tignanelli, ha repetido ya varias veces en diferentes exposiciones en el recinto que “hay que discutir la subrepresentación que tiene el Conurbano en la Legislatura”.



El artículo 61 de la Constitución, en su inciso uno dictamina: “Cada uno de los partidos en que se divida la Provincia, constituirá un distrito electoral; los distritos electorales serán agrupados en secciones electorales. No se formará ninguna sección electoral a la que le corresponda elegir menos de tres senadores y seis diputados. La capital de la Provincia formará una sección electoral”. La interpretación de quienes aseguran que para cambiar las secciones no debe modificarse la Carta Magna es que “sólo establece que la capital provincial es una sección, pero nada dice en cuántas secciones se debe dividir el territorio”. Esa geografía está determinada por el artículo 12 de la Ley 5.109 (electoral).



Ideas parecen surgir desde todos lados, sin que haya avances concretos de ninguna. Los tiempos se acortan, los nervios entre los intendentes van en aumento, y se sigue tejiendo entre sombras una salida complicada que muchos buscan pero por la que nadie, por ahora, quiere exponerse.





PRIMERA SECCION

Un embudo con una salida demasiado fina para tanto caudal





Senadores sin re 2025

Teresa García (UP)

Gustavo Soos (UP)

Luis Vivona (UP)

Aldana Ahumada (PRO)

Daniela Reich (LLA)



Diputados sin re 2027

Rubén Eslaiman (UP)

Soledad Alonso (UP)



Intendentes sin re 2027

Ricardo Curutchet (Marcos Paz – 6 períodos) UP

Ariel Sujarchuk (Escobar – 3) UP

Javier Osuna (Gral. Las Heras – 3) UP

Mario Ishii (José C. Paz – 3) UP

Leonardo Nardini (Malvinas Arg. – 3) UP

Juan Ustarroz (Mercedes – 3) UP

Gustavo Menéndez (Merlo – 3) UP

Julio Zamora (Tigre – 3) UP

Mauro García (Gral. Rodríguez – 2) UP

Leonardo Boto (Luján – 2) UP

Mariel Fernández (Moreno – 2) UP

Lucas Ghi (Morón – 2) UP

Federico Achával (Pilar – 2) UP

Juan Andreotti (San Fernando – 2) UP

Sebastián Abella (Campana – 3) PRO

Diego Valenzuela (Tres de Febrero – 3) PRO

Jaime Méndez (San Miguel – 2) Per. Fed.





El año que viene se renuevan 8 senadores, de los cuales 5 no podrán ir por un nuevo mandato bajo el marco legal en vigencia. En 2027, en tanto, de los 15 diputados que tiene la Primera sección solamente 2 estarían imposibilitados; y eso hace que las listas legislativas, sobre todo del peronismo, sean un embudo demasiado fino que no va a alcanzar para que todos queden contenidos en la estructura de cargos.



De los 7 diputados que Unión por la Patria tiene por el norte del Conurbano, 5 están habilitados para ir en busca de un mandato más, pero el problema es que serán muchos los intendentes que, sin poder reelegir en sus distritos, intentarán tener una banca en la Legislatura bonaerense o en el Congreso de la Nación. De los 24 distritos de la sección, 17 tienen jefes comunales que ya llevan dos o más mandatos consecutivos. De ellos, s14 son de Unión por la Patria. No habrá, indefectiblemente, lugar para todos.



Los intendentes Selci, Moreira, Descalzo, Diz y Martínez cumplieron interinatos en el período 2019-23, pero eso no se computaría como un mandato aunque en algunos casos hayan estado hasta dos años o más, porque eran concejales a cargo de los Ejecutivos.





SEGUNDA SECCION

Varios legisladores con un mandato y alcaldes complicados para tener lugar





Diputados sin re 2027

Fernanda Díaz (UP)

Matías Ranzini (PRO)



Intendentes sin re 2027

Ricardo Alessandro (Salto – 3) UP

Cecilio Salazar (San Pedro – 3) UP

Esteban Sanzio (Baradero – 2) UP

Iván Villagrán (Carmen de A. – 2) UP

Diego Nanni (E. de la Cruz – 2) UP

Javier Martínez (Pergamino – 3) PRO

Francisco Ratto (San A. de Areco – 2) PRO



Para las elecciones del año próximo podrían buscar un nuevo mandato 9 de los 11 diputados que le corresponden a la región norte de la Provincia, mientras que dos años después podrían buscar la reelección los 5 senadores. Una puja sin cuartel si los jefes comunales sin posibilidades de seguir al frente de sus intendencias pretenden saltar a la Legislatura.



De hecho, de las 15 comunas de la zona, hay 7 alcaldes que no pueden ir por otro mandato para el ejecutivo local. De ellos, 5 son del peronismo. Probablemente alguno ya busque desembarcar en el Parlamento bonaerense en 2025, a sabiendas que la lista de diputados es más larga. Eso sucedió con Carlos Puglelli y Claudio Rossi en 2021, y sus reemplazantes Miguel Gesualdi y Román Bouvier, respectivamente, siendo elegidos concejales quedaron a cargo de la intendencia por dos años, fueron electos en 2023 y podrían reelegir en 2027.



Santiago Passaglia, quien fue reelecto diputado en 2021 y tomó licencia para asumir la intendencia de San Nicolás (su lugar lo ocupa Belén Malaisi), si quisiera renovar su banca legislativa en 2025 no podría, pero sí su reemplazante.





TERCERA SECCION

Otro cuello de botella en el que se atoran jefes comunales de peso





Diputados sin re 2027

Susana González (UP)

Mariana Larroque (UP)

Adrián Urreli (PRO)

Maricel Etchecoin Moro (CC)

Guillermo Kane (FIT)



Senadores sin re 2025

Emmanuel González Santalla (UP)

Adrián Santarelli (UP)



Intendentes sin re 2027

Mario Secco (Ensenada – 6) UP

Fernando Gray E. Echeverría – 5) UP

Jorge Ferraresi (Avellaneda – 4) UP

Mariano Cascallares (Alte. Brown – 3) UP

Juan José Mussi (Berazategui – 2) UP

Fabián Cagliardi (Berisso – 2) UP

Marisa Fassi (Cañuelas – 2) UP

Andrés Watson (F. Varela – 2) UP

Fernando Espinoza (La Matanza – 2) UP

Blanca Cantero (Pte. Perón – 2) UP

Mayra Mendoza (Quilmes – 2) UP

Nicolás Mantegazza (San Vicente – 2) UP

Jorge Etcheverry (Lobos – 3) PRO



El año que viene, de los 18 diputados que se eligen por la sección, 5 no pueden renovar y eso de alguna manera descomprime un poco. En tanto, en 2027 para el Senado son solamente 2 los que transitan su segundo mandato y 7 los que pueden renovar; y habrá muchos actuales intendentes deseosos de entrar en esa boleta en un lugar de privilegio que les asegure una banca.



Para poner el meollo en números, 13 de los 19 jefes comunales de la región que compone el Conurbano sur no pueden renovar sus mandatos locales, y 12 de esos alcaldes son de Unión por la Patria. Algunos podrán ser catapultados a la lista de diputados nacionales, otros buscarán entrar al Parlamento provincial y alguno anda con ganas de probar suerte como candidato a gobernador. Pero, otra vez, y como pasa en la mayoría de las secciones, no hay lugar



para todos. Además, se trata de dirigentes de peso en la estructura del peronismo bonaerense.

Mariano Cascallares, electo deputado en 2021, en 2023 regresó a la intendencia, reelegido, y fue reemplazado en la Cámara baja por la matancera Liliana Pintos. Si quisiera podría probar suerte de nuevo para el legislativo, pero no puede buscar la re-re en el Ejecutivo comunal.



Lo reemplazó la matancera Liliana Pintos. Federico Otermín, ahora intendente de Lomas, había sido reelecto diputado en 2021 y fue reemplazado el año pasado por Facundo Tignanelli, que a pesar de haber sido legislador entre 2017 y 2021, como quedó de suplente y se interrumpió su estadía en la Cámara podría ser reelecto en el próximo turno.



Nicolás Russo, que reemplazó a Blanca Cantero (intendenta de Pte. Perón) en 2019 cumplió dos años y fue elegido en 2021. Esos dos primeros años no impedirían su reelección en 2025.



Sebastián Pascual, en La Libertad Avanza, ingresó como diputado en lugar de Nahuel Sotelo, designado Secretario de Culto. Ambos podrían reelegir el año próximo. Lo mismo sucede en el Senado con Sebastián Pareja y su reemplazante Carlos Curestis para el año 2027.







CUARTA SECCION

Intendentes que necesitan una salida y diputados con el boleto picado



Senadores sin re 2025

María Elena Defunchio (UP)

Agustín Máspoli (UCR + CF)



Diputados sin re 2027

Germán Di Cesare (UP)

Alexis Guerrera (UP)

Viviana Guzzo (UP)

Micaela Olivetto (UP)

Avelino Zurro (UP)

María Laura Ricchini (PRO)

Fernando Rovello (PRO)

Valentín Miranda (UCR + CF)

Luciano Bugallo (CC)



Intendentes sin re 2027

Pablo Zurro (Pehuajó – 5) UP

Germán Lago (Alberti – 3) UP

M. Celia Gianini (C. Tejedor – 2) UP

Alfredo Zavatarelli (Gral. Pinto – 2) UP

Ignacio Pugnaloni (H. Yrigoyen – 2) UP

Carlos Ferraris (L. N. Alem – 2) UP

Pablo Petrecca (Junín – 3) PRO

Érica Revilla (Gral. Arenales – 3) UCR

Franco Flexas (Gral. Viamonte – 3) UCR

Salvador Serenal (Lincoln – 3) UCR

Guillermo Britos (Chivilcoy – 3) Vec.



En 2025 se eligen senadores, y de 7 que tiene la sección son 2 los que transitan su segundo mandato consecutivo. En tanto, la región tiene 14 bancas en la Cámara baja y los 5 diputados de Unión por la Patria fueron reelectos el año pasado, al igual que 4 de los 5 que entraron por Juntos por el Cambio; por lo tanto en 2027 habrá muchas caras nuevas por esa sección si no hay cambios de la normativa actual.



Una oportunidad para los intendentes, que son 19 en total y 11 ya tienen dos o más períodos al frente del municipio, por lo que la mayoría de ellos buscaría una salida hacia arriba. Se liberarán lugares en la nómina de diputados, pero tampoco alcanzan para todos, un problema que, sobre todo, aqueja a peronistas (6) y radicales (3).



Érica Revilla no podría elegir en 2027 como intendenta de Arenales, pero sí como senadora en 2025 (fue electa en 2021 y reemplazada en 2023 por Eugenia Gil). En cambio, “Juanci” Martínez (sustituido en el Senado por Daniela Viera) tiene reelección como alcalde de Rivadavia y para el Senado si lo deseara. Daniel Stadnik reemplazó a Torchio en Casares dos años antes de ganar en 2023, y eso no lo inhabilita a una reelección en 2027. Caso similar es el de Nahuel Mittelbach, que terminó en Ameghino el mandato inconcluso de Calixto Tellechea.





QUINTA SECCION

Peronistas y radicales encerrados en un laberinto con pocos escapes



Senadores sin re 2025

Gabriela Demaría (UP)

Flavia Delmonte (UCR + CF)



Diputados sin re 2027

Juan P. De Jesús (UP)

Luciana Padulo (UP)



Intendentes sin re 2027

Héctor Olivera (Tordillo – 6) UP

Francisco Echarren (Castelli – 4) UP

Javier Gastón (Chascomús – 3) UP

Alberto Gelené (Las Flores – 3) UP

Gustavo Barrera (Villa Gesell – 3) UP

Sebastián Ianantuony (Gral. Alvarado – 2) UP

Carlos Rocha (Gral. Guido – 2) UP

Juan M. Alvarez (Gral. Paz – 2) UP

Guillermo Montenegro (Gral. Pueyrredon – 2) PRO

Miguel Lunghi (Tandil – 6) UCR

Miguel Gragaglione (San Cayetano – 5) UCR

Esteban Reino (Balcarce – 3) UCR

Osvaldo Dinápoli (Gral. Belgrano – 3) UCR

Esteban Santoro (Gral. Madariaga – 3) UCR

Arnaldo Harispe (Lezama) UCR

Matías Rappallini (Maipú – 3) UCR

Maximiliano Suescun (Rauch – 3) UCR

Emilio Cordonnier (Ayacucho – 2) UCR

José Castro (Monte – 2) UCR

Arturo Rojas (Necochea – 2) Vec.



El año entrante son pocas las bancas a repartir para una de las secciones más castigadas en la distribución legislativa, ya que tiene nada más que 5 lugares en el Senado, de los cuales 2 ocupan legisladores que no podrán reelegir. En Diputados, la región atlántica tiene 11 escaños, y también son 2 los que no podrán intentarlo de nuevo en 2027.



El mayor problema es qué hacer con tanto intendente sin posibilidades de reelegir, y con tan pocos lugares para la Legislatura y en la cada vez más centralizada lista de diputados nacionales. Es que, de 27 distritos, son 20 los jefes comunales que llevan dos o más mandatos consecutivos. De ellos, 8 están dentro de la alianza Unión por la Patria y 11 fueron reelegidos por Juntos por el Cambio, de los cuales 10 pertenecen a la Unión Cívica Radical.



Es la sección donde el centenario partido tiene más comunas y donde más alcaldes no podrán ir en busca de otro período. El desafío será ver cómo soluciona el problema un partido que legislativamente, por ahora, sostiene que no hay lugar para rediscutir la ley que limitó los mandatos.



Dato al margen, el diputado Alejandro Carrancio, que se mudó al Estado Nacional, será reemplazado por Geraldine Calvella, y ambos tienen abierto el camino de la re en el 27.





SEXTA SECCION

Muchas caras nuevas que descomprimen los próximos turnos





Diputados sin re 2027

Fernanda Bevilacqua (UP)

Carlos Moreno (UP)

Emiliano Balbín (UCR)

Anahí Bilbao (UCR)



Senadores sin re 2025

Ayelén Durán (UP)

Marcelo Feliú (UP)



Intendentes sin re 2027

Julio Marini (Benito Juárez – 4) UP

Alejandro Acerbo (Daireaux – 3) UP

Sergio Bordoni (Tornquist – 3) UP

Ricardo Moccero (Cnel. Suárez – 2) UP

José Nobre Ferreira (Guaminí – 2) UP

Lisandro Matzkin (Cnel. Pringles – 2) PRO

Martín Randazzo (Gral. La Madrid – 3) UCR

Javier Andrés (A. Alsina – 2) UCR

Carlos Bevilacqua (Villarino – 3) Vec.





En la Sexta se eligen 11 diputados provinciales en 2025, de los cuales no podrán ir a buscar un nuevo mandato 4, mientras que para 2027, de los 6 senadores que le corresponden a la región sur de la Provincia, sólo 2 transitan su segundo mandato consecutivo.



También está muy descomprimida la situación de los intendentes, ya que hubo una gran renovación el año pasado, y de 22 municipios solamente hay 9 en los que el mandamás local tiene la re-reelección trabada. De ellos, 4 son del peronismo, 2 de la UCR (que también es fuerte en la zona) 1 del PRO y otro del vecinalismo. Pero, entre los que deben irse hay dirigentes históricos y de peso seccional que seguramente en su mayoría buscarán llegar a La Plata y tener una banca en la Legislatura.





SEPTIMA SECCION

Pocas sillas disponibles pero con una demanda también reducida





Senadores sin re 2025

Alejandro Celillo (UCR)



Diputados sin re 2027

Alejandra Lordén (UCR)



Intendentes sin re 2027

Gustavo Cocconi (Tapalqué – 5) UP

Marcos Pisano (Bolívar – 2) UP

José Luis Salomón (Saladillo – 3) UCR

Ramón Capra (Gral. Alvear – 2) UCR



Son 6 diputados y 3 senadores los que le corresponden a la región central del territorio bonaerense. El próximo año se eligen representantes de la Cámara alta y sólo uno está imposibilitado legalmente para reelegir, al igual que lo que ocurrirá con Diputados en 2027.



De los 8 jefes comunales de la sección 4 tienen limitaciones para volver a presentarse, y probablemente busquen la salida legislativa.





OCTAVA SECCION

Vía libre para la reelección de todos en la capital provincial



La Plata, en cuanto sección única, presenta la particularidad de que los seis diputados que la representan fueron electos por primera vez en 2021 y podrían renovar sus bancas el año próximo. Se trata de Ariel Archanco (UP); Lucía Iañez (UP); Juan Malpeli UP); Fabián Perechodnik (PRO); Julieta Quintero (PRO) y Claudio Frangul (AC – UCR + GEN).



Tampoco tendrán problemas si quieren un nuevo mandato en 2027 en el Senado los legisladores Sabrina Bastida (UP), Pedro Borgini (UP) y Marcelo Leguizamón (PRO), que ocupan las 3 bancas que le corresponden a la capital provincial.



Por su parte, el intendente Julio Alak transita su quinto mandato al frente del distrito, pero este último se da después de un impasse de 16 años de su intendencia anterior y la ley prohíbe más de dos mandatos consecutivos pero no pone límites para los intercalados, por lo tanto está habilitado para presentarse de nuevo en 2027.





KICILLOF – MAGARIO

Norma que también complica al Gobierno



“El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período” reza el artículo 123 de la Constitución. Axel Kicillof y Verónica Magario quedan obstruidos, de esta manera, para que puedan ser elegidos nuevamente para el Ejecutivo en 2027.



Si bien por ahora no hay nada concreto acerca de un cambio constitucional, no pocos piensan en la conveniencia de hacerlo y modificar ese artículo. Tener la posibilidad de otro mandato o reelección indefinida evitaría el denominado síndrome de pato rengo en los dos últimos años de gobierno y, en este caso, Kicillof tendría más herramientas para quedarse con la comandancia política del peronismo bonaerense.



El límite también recae en Magario, entonces el problema es doble para el espacio que se aglutina bajo a la figura de Kicillof, que necesita no sólo volumen político sino también un esquema que le permita poder jugar al gobernador y a la vice en distintas canchas.